الدوري الإنجليزي.. أرسنال يتقدم على توتنهام بهدفين في الشوط الأول

تقدم فريق أرسنال على نظيره توتنهام، بهدفين مقابل لاشئ، في الشوط الأول، في المباراة التي تجمع بينهما، في إطار منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الإنجليزي.

وجاء الهدف الأول عن طريق هوجو لوريس في الدقيقة 14 بالخطأ في مرماه، بينما أضاف أوديجارد الهدف الثاني في الدقيقة 36.

وجاء تشكيل أرسنال كالآتي:

رامسديل - وايت - ساليبا - جابرييل - زينشينكو - بارتى - تشاكا - أوديجارد - ساكا - مارتينيلي - إيدي نيكيتاه.

بينما جاء تشكيل توتنهام كالتالي:

لوريس، دوهرتي، روميرو، داير، لينجليه، سيسنيون، هويبيرج، سار، كولوسفسكي، سون هيونج مين، هاري كين.

ويتصدر فريق أرسنال صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 44 نقطة، بينما يأتي فريق توتنهام في المركز الخامس برصيد 33 نقطة.