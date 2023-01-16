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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

البديل لايليق.. برلمانية تطالب رئيس النواب بتبني مشكلة مستشفي نجع حمادي العام

مجلس النواب
مجلس النواب

طالبت النائبة رحاب الغول عضو مجلس النواب عن دائرة نجع حمادي بقنا، المستشار حنفي جبالي تبني مشكلة مستشفي نجع حمادي العام، مؤكدة أن البديل الموفر لايليق بالاستخدام الادمي ، وأن المستشفي تم هدمها منذ 10 سنوات ولم يتم الانتهاء منها الي الان موكدة أنه لابد من وقفة حقيقية لهذا الأمر.

وشددت الغول اثناء كلمتها في الجلسة العامة اليوم أثناء مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 632 لسنة 2022 بشأن الموافقة على التعديل الخامس لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة، والذى يهدف إلى إضافة مبلغ 13٫050 مليون دولار أمريكى إلى المشروع ، لتعزيز برنامج تنظيم الأسرة والصحة الانجابية الحالي لجعله أكثر فعالية واستدامة من خلال جودة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الانجابية المدعمة ، بانه لابد من الكشف عن اوجه الانفاق هذه المنح وهل هناك جدوي فيما تضيفه هذة المنح للمنشات الصحية.

وتابعت رحاب الغول بأن هناك مستشفي صحة الاسرة بقرية الحلفايه بحري بنجع حمادي تمك الانتهاء منها وتم زياره عدد من المسئولين ولكن دون جدوى.

وأوضحت الغول ان مستشفي نجع حمادي تحتاج الي نظرة من الحكومه والدولة بصورة عاجلة.

مجلس النواب برنامج برلمانية الولايات المتحدة الامريكية النواب الصحة الانجابية

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