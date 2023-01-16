تنفيذ 4123 حكما قضائيا فى حملة بالقليوبية

شن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بالقليوبية حملة مكبرة لاستهداف وضبط عدد من العاطلين، بحوزتهم كمية من المواد المخدرة مختلفة الأنواع، وحيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين، وتحررت محاضر بنطاق مراكز وأقسام الشرطة بالمديرية.



أسفرت الحملة بقيادة اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية واللواء عمرو أبو ريه وحكمدار القليوبية، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط 21 قضية إتجار في المواد المخدرة، وضُبط خلالها كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة، بحوزة 25 متهم لـ 10 منهم معلومات جنائية.

كما أسفرت الحملة بقيادة اللواء عبدالفتاح القصاص نائب حكمدار القليوبية عن تنفيذ 4123 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وضبط 8 قطع سلاح ناري وأبيض، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري استمرار الحملات في إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، واستهداف وضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين.