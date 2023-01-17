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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

2.2 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

صدى البلد

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 2.2 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 425 مبايعة بقيمة 1.23 مليار درهم، منها 27 مبايعة للأراضي بقيمة 187.77 مليون درهم، و398 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.04 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 77 مليون درهم في منطقة الثنية الخامسة، تليها مبايعة بقيمة 20 مليون درهم في منطقة الحبية الخامسة، تليها مبايعة بقيمة 14 مليون درهم في منطقة معيصم الأول.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 12 مبايعة بقيمة 44 مليون درهم، وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 32 مليون درهم، وثالثة في الحبية الثالثة بتسجيلها مبايعتين بقيمة 5 ملايين درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 73 مليون درهم بمنطقة جزيرة 2 كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 73 مليون درهم في منطقة الوصل، وأخيرا مبايعة بقيمة 26 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة ورسان الأولى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 49 مبايعة بقيمة 25 مليون درهم، وتلتها منطقة الخيران الأولى بتسجيلها 46 مبايعة بقيمة 141 مليون درهم، وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 40 مبايعة بقيمة 34 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 965.96 مليون درهم منها 30 رهن أراضٍ بقيمة 717.96 مليون درهم، و84 رهن فلل وشقق بقيمة 248 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 506 مليون درهم، وأخرى في منطقة المركاض بقيمة 175 مليون درهم.

أما الهبات، فقد شهدت تسجيل 17 هبة بقيمة 72.05 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة الثنية الرابعة بقيمة 28 مليون درهم، وأخرى في منطقة الجداف بقيمة 11 مليون درهم.

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