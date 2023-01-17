إعلان حالة الطوارئ في دالاس بسبب هروب أنثى فهد من حديقة الحيوان

عثر مسؤلوون أمريكيون على أنثى فهد من كانت قد هربت من حديقة حيوان في دالاس لمدة اكثر من نصف يوم مما أدى إلى إعلان حالة الطوارئ في المنطقة تجنبا لأي مخاطر.





وبحسب ما ذكرته صحيفة “رويترز” تم الإبلاغ عن اختفاء أنثى الفهد (نوفا) التي يتراوح عمرها من ثلاث إلى أربع سنوات، في نحو الساعة العاشرة صباحاً بالتوقيت المحلي، مما أدى إلى إعلان «حالة طوارئ» تتعلق بإخطار جميع الموظفين بفقدان حيوان غير خطير. وقالت حديقة الحيوان إنه تم العثور على القطة الكبيرة في نهاية المطاف بالقرب من موئلها المحاط بالسياج.



وكان هاريسون إيديل، نائب رئيس حديقة الحيوان لرعاية الحيوانات والحفاظ عليها، قد قال، في مؤتمر صحافي في وقت سابق: «إنها لا تشكل خطراً على البشر».

وقالت حديقة الحيوان في بيان نُشِر على مواقع التواصل الاجتماعي: «يسعدنا أن نعلن أننا حددنا موقع أنثى الفهد المرقط (نوفا) في حديقة الحيوان، بعد ظهر هذا اليوم، في نحو الساعة 4:40 مساء. كانت قريبة جداً من موئلها، وتمكنت الفرق من تأمينها قبل الساعة 5:15 مساء».



وأضاف هاريسون أنه ليس من المعلوم تحديداً متى هربت أنثى الفهد، لكن يبدو أنها فرَّت من خلال قطع في السياج الذي يحيط بالقفص.



والفهود المرقَّطة، ويُطلَق عليها ذلك بسبب أشكال فرائها الشبيهة بالغيوم، تسكن الغابات الكثيفة في سفوح جبال الهيمالايا، وجنوب شرقي آسيا وجنوب الصين، وتتضاءل أعدادها في البرية.