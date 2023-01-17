عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

إعلان حالة الطوارئ في دالاس بسبب هروب أنثى فهد من حديقة الحيوان

انثى فهد
انثى فهد

عثر مسؤلوون أمريكيون على أنثى فهد من كانت قد هربت من حديقة حيوان في دالاس لمدة اكثر من نصف يوم مما أدى إلى إعلان حالة الطوارئ في المنطقة تجنبا لأي مخاطر. 
 

txt

أغرب ما في الكون.. نجم يتحول إلى دوناتس بالفضاء

txt

قلة ذوق..غرامة 122 دولارا لشاب رشق ملك انجلترا بالبيض


وبحسب ما ذكرته صحيفة “رويترز” تم الإبلاغ عن اختفاء أنثى الفهد (نوفا) التي يتراوح عمرها من ثلاث إلى أربع سنوات، في نحو الساعة العاشرة صباحاً بالتوقيت المحلي، مما أدى إلى إعلان «حالة طوارئ» تتعلق بإخطار جميع الموظفين بفقدان حيوان غير خطير. وقالت حديقة الحيوان إنه تم العثور على القطة الكبيرة في نهاية المطاف بالقرب من موئلها المحاط بالسياج.


وكان هاريسون إيديل، نائب رئيس حديقة الحيوان لرعاية الحيوانات والحفاظ عليها، قد قال، في مؤتمر صحافي في وقت سابق: «إنها لا تشكل خطراً على البشر».

وقالت حديقة الحيوان في بيان نُشِر على مواقع التواصل الاجتماعي: «يسعدنا أن نعلن أننا حددنا موقع أنثى الفهد المرقط (نوفا) في حديقة الحيوان، بعد ظهر هذا اليوم، في نحو الساعة 4:40 مساء. كانت قريبة جداً من موئلها، وتمكنت الفرق من تأمينها قبل الساعة 5:15 مساء».


وأضاف هاريسون أنه ليس من المعلوم تحديداً متى هربت أنثى الفهد، لكن يبدو أنها فرَّت من خلال قطع في السياج الذي يحيط بالقفص.


والفهود المرقَّطة، ويُطلَق عليها ذلك بسبب أشكال فرائها الشبيهة بالغيوم، تسكن الغابات الكثيفة في سفوح جبال الهيمالايا، وجنوب شرقي آسيا وجنوب الصين، وتتضاءل أعدادها في البرية.

حالة الطوارئ أنثي فهد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز يتأهل.. أول رد فعل من خالد الغندور عقب خسارة الزمالك

عدم ارتداء حزام الأمان للسائق ومن بجواره.. مخالفات يسجلها الرادار.. تعرف عليها

إلغاء نتائج الأهلي.. الفقرة 8d من لوائح الفيفا تصدم كهربا بالدوري

اشحن الكارت تجيب عيش.. التموين تزف بشرى للمواطنين

ترك المباراة | تصرف مفاجئ من عبدالله السعيد بعد استبداله أمام الزمالك..فيديو

بشرى لـ لاعبي الأهلي قبل مواجهة سموحة في نصف نهائي كأس مصر

أحمد شوبير يفجر مفاجأة جديدة عن مشاركة كهربا مع الأهلي أمام سموحة

انخفاض سعر الذهب في مصر وعيار 21 مفاجأة

موضوعات متعلقة

أغرب ما في الكون.. نجم يتحول إلى دوناتس بالفضاء

مفاجأة بشأن الطعام الحار.. هل تساعد التوابل في إنقاص الوزن؟ خبيرة تكشف

قلة ذوق..غرامة 122 دولارا لشاب رشق ملك انجلترا بالبيض

إنجاز عالمي.. طالبة سعودية تحصل على المركز الخامس في مؤتمر صيدلي دولي

لامعة ومشرقة.. رائد فضاء ياباني يتغزل في جمال القاهرة| شاهد

شخص غير محترم..هجوم الأمير فيليب ضد هاري بعد جدل الفضائح الملكية

الهمت الكثيرين بتجربتها.. لاعبة تنهي حياتها بعد تعدي مدربها عليها جنسيا.. ما القصة؟

اكتشاف بقايا 4 ديناصورات في وادي بـ تشيلي

ترشيحاتنا

مرتضى منصور لـ فيريرا: اتقي ربنا.. وأنت سبب رحيل أسامة نبيه

55 جنيها لـ البيضاء.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 17 يناير

وزير الخارجية الإيراني يزور تركيا لإجراء محادثات بشأن سوريا| تقرير

آيات لمنع الحسد والعين.. 5 أمور شرعية من الإفتاء للوقاية

رئيس النواب الليبي يكشف سبب الخلاف فى القاعدة الدستورية

اشتري قبل الزيادة.. انخفاض أسعار الذهب الآن ومفاجأة في عيار 21

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو مش عارفة تشتري الذهب اتصوري معاه.. صفحة تثير الجدل على فيسبوك

فستان قصير.. رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالة ملفتة

طريقة تحضير بان كيك زي المحلات

شرب القهوة على الريق.. يصيبك بأمراض خطيرة

فيديو

تفاصيل القبض على أخطر زعماء المافيا في إيطاليا/ فيديو جراف

صدمة الكاف.. سر استبعاد الزمالك من دوري السوبر الإفريقي .. شاهد

المياه مقطوعة .. ماذا يحدث في الشيخ زايد؟

مقدم 70 ألف جنيه.. كل ما تريد معرفته عن شقق الإسكان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

فنجان قهوة مع مصطفى الكاظمي

عمر الأحمد

نجاح البصرة.. "ضربة معلم"

نهى زكريا

مصر أقوى.. التاريخ يشهد

د.هادي التونسي

أسلوب حياة

إلهام أبو الفتح

في رباط إلى يوم الدين

المستشار أسـامة الصعيدي

ميكنة التقاضي بين الإنجاز والإنصاف

كريمة أبو العينين

الذاكرة والتاريخ

د. هشام فريد

من أهم أحداث عام 2022 .. توصيات COP27

اﻟﻤﺰﻳﺪ