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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

من أروقة المحاكم.. زوج للقاضي: فتحت دماغي وكنت متجوز بلطجي مش أنثى

صدى البلد

كانت جلسة محاكمة عاصفة، تعالت فيها الأصوات وكادت تصل إلى اشتباكات بالأيدى بين الزوج والزوجة، لولا أن تدخل القاضى، وهدد بطردهما الاثنين إلى خارج القاعة إذا استمرا فى شجارهما.

 

القصة وقعت أحداثها داخل محكمة الأسرة بالإسكندرية عند نظر دعوى النفقة التى أقامتها الزوجة  ضد زوجها بعد أن تركها هى وأولادها وطردهم من  المنزل وامتنع عن الإنفاق عليهم.

 

أقامت الزوجة دعوى النفقة، مطالبة فيها بإلزام الزوج بسداد نفقة شهرية لها وأولادها وقدمت ما يفيد أن دخله الشهرى يزيد عن 10 آلاف جنيه من عمله مديرا بأحد مصانع النسيج بالإسكندرية.

 

لم ينتظر الزوج حتى يأذن له القاضى بالحديث، بل تدخل وذكر للمحكمة أنه لم يكن متزوجا أنثى بل "بلطجى" تسببت فى إصابته بشرخ فى الرأس. 

 

وأشار الزوج إلى أن هذه السيدة التى تطلب نفقة لأولادها متهمة بالتعدى عليّ، وأحدثت شرخا كبيرا فى رأسى نتج عنه فقدان مؤقت للذاكرة وإجراء خياطة  6 غرز. 

 

وقال الزوج "هى من يجب أن تحاكم، وهى من يجب أن تدفع لى، نفقة إيه سيادة القاضى، أنا بطلب حضانة أولادى منها".

 

فى ذلك الوقت تدخلت الزوجة وقصت للقاضى ما حدث  قالت ”بعترف إنى فتحت دماغ جوزي، وبعدها رمانى عند أهلي وحلف لايطلقني". 

 

وتابعت "لكن السبب سيادة القاضى اللى زوجى رفض يقوله لحضرتك "إني مسكته بيكلم واحدة علي التليفون وأخدت رقمها وكلمتها وبهدلتها وواجهته هو كمان واتخانقنا  خناقة جامدة".

 

وتابعت الزوجة "وسط الخناقة مسكلي عصاية المقشة وكان حايضربني بيها، ومن خوفي  منه مسكت الفازة الإزاز نزلتها علي دماغه".

 

وأضافت "قالي وديني المستشفي وديته واتصلت بأخوه ورحنا علي هناك واتخيط الجرح ب7 غرز، وفى المستشفي قال لأخوه الست دى ماتدخلش بيتى تانى، وبعدها حاول يتعدى على  ..بس هربت ورحت لأهلى، ومن وقتها لا بيكلمنى ولا بيتواصل مع أولاده ورافض حتى يبعتلنا مصاريف الأكل والشرب والمدارس". 

 

واختتمت الزوجة "طلبت الطلاق  منه رفض سيدى القاضى، وقالى حاسيبك معلقة كده، وحاخد الولاد منك، وراح عملى محضر ضرب فى القسم، وأنا رحت على النيابة ووريتهم رسايل التهديد بتاعته بعد ماطردنى أنا وولادى، وجيت المحكمة هنا عشان آخد نفقة طالما هو رافض الصلح أو الطلاق".

 

وبعد سماع الطرفين قضت المحكمة بإلزام الزوج بسداد نفقة للزوجة. 

محكمة الاسرة دعوى نفقة زوجه تضرب زوجها

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