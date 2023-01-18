ادفع الغرامة.. رسالة نارية من نجم الزمالك السابق للخطيب بعد تألق كهربا

تمكن محمود عبد المنعم كهربا، مهاجم النادي الأهلي، من هز الشباك مع المارد الأحمر في مباراة سموحة، ببطولة كأس مصر، بعد غياب دام ما يقرب من 15 شهرًا.

وكتب أحمد دويدار نجم الزمالك السابق عبر حسابه علي فيسبوك: "مبسوط لكهربا إن ربنا كرمه في ماتش النهارده بغض النظر الفلوس هتتدفع لأن ده حق الزمالك والمستشار مرتضي هيعرف يجيب حق النادي كويس كهربا أخطا والأهلي أخطأ لكن أنا ضد قطع عيش لاعب ومبحبش الشماتة والحرب اللي دايرة ما بين الجمهورين علي الميديا ملهاش أي لزمة وعصبية زيادة.

وتابع: "ماتش النهاردة يخلي إدارة الأهلي تفكر جديًا بدفع الغرامة كاملة وأنا قولت كهربا أفضل من أي لاعب حاليًا في النادي الأهلي.

مصلحتي الغرامة تتدفع لنادي الزمالك وكهربا يلعب مع الأهلي الموضوع سهل وبسيط انت هتستفاد ابه كمشجع اني اللاعب يبطل كورة؟".

وتأهل فريق الكرة بالنادي الأهلي لنهائي كأس مصر بعدما حقق فوزاً كبيراً على سموحة بثلاثة أهداف لهدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس الثلاثاء، بإستاد القاهرة الدولي في نصف نهائي كأس مصر.