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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الخميس.. مركز إبداع قبة الغوري يستضيف فرقة رضا

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية

يستضيف مركز إبداع قبة الغوري بشارع الأزهر، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في الثامنة مساء الخميس المقبل 19 يناير، حفلاً جديدًا لفرقة رضا للفنون الشعبية ، التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية.

يذكر أن الفرقة تأسست عام 1959، وقدمت أولى عروضها على مسرح الأزبكية في أغسطس من نفس العام، وبلغ عدد أعضائها عند التأسيس 13 راقصة، و13 راقصًا، و 13 عازفًا حتى وصل العدد حاليًا إلى 180 فنانًا، صمم رقصاتها الفنان الكبير "محمود رضا"، والتي استوحاها من فنون الريف والسواحل والصعيد والنوبة، بمشاركة راقصة الفرقة الأولى "فريدة فهمي".

وأصبحت الفرقة تابعة لوزارة الثقافة عام 1961، وتولى إدارتها الشقيقان محمود وعلي رضا، كما كون الموسيقار علي إسماعيل أوركسترا خاصة بالفنون الشعبية لمصاحبة الفرقة وقام بتلحين عدد كبير من أشهر استعراضاتها.

مركز ابداع قبة الغوري قطاع صندوق التنمية الثقافية فرقة رضا للفنون الشعبية للفنون الشعبية والاستعراضية لوزارة الثقافة

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