محافظ دمياط تتابع الموقف التنفيذي لمشروعات حياة كريمة

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مستجدات الموقف التنفيذى للمشروعات المدرجة بالمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " والتى تجرى مرحلتها الأولى بمركز كفر سعد، حيث جاء ذلك خلال اجتماع عُقد برئاستها بحضور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد وممثلى قطاعات المرافق و الطرق و الجهتين المُنفذة والاستشارية.

وفى هذا السياق، اطلعت " المحافظ " على نسب التنفيذ لمشروعات المبادرة بكل قطاع ،كما ناقشت آليات استكمال شبكات المرافق للبدء فى أعمال رصف الطرق ببعض القرى ، وأيضًا توصيل المرافق للمبانى الحكومية والخدمية التى تم الانتهاء منها، كما بحثت سُبل تذليل كافة المعوقات التى قد تبطئ نسب التنفيذ و وضع آلية محددة لتخطيها و تحقيق طفرة بخطة التنفيذ..

وفى هذا السياق،، شددت " محافظ دمياط " على ضرورة التنسيق بين كافة الجهات والعمل بالتوازى مما يساهم فى الإسراع بمعدلات التنفيذ، موجهة بتلافى جميع الملاحظات التى تم رصدها خلال الجولة التى أجرتها امس والمرور الميدانى المستمر للوقوف على آخر التطورات بجميع الأعمال، كما لفتت إلى انه سيتم متابعة تنفيذ ذلك بشكل دورى..

المرحلة الأولى بالمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " تجرى بعدد ٢٨ قرية بمركز كفر سعد بإجمالى ٢١٩ تابع ،حيث تتضمن المبادرة ٥١٦ مشروع لخدمة ٢٤٣ الف نسمة بقرى المركز ، ويشمل هذا المشروع القومى العملاق الذى أطلقه السيد رئيس الجمهورية لتطوير وتنمية الريف المصري حزمة من البرامج والأنشطة المتعددة التى تتوافق أهدافها مع رؤية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠ و توفير حياة كريمة لأهالى الريف.