عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ دمياط تتابع الموقف التنفيذي لمشروعات حياة كريمة

منال عوض محافظ دمياط
منال عوض محافظ دمياط

تابعت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط،  مستجدات الموقف التنفيذى للمشروعات المدرجة بالمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " والتى تجرى مرحلتها الأولى بمركز كفر سعد، حيث جاء ذلك  خلال اجتماع عُقد برئاستها بحضور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد وممثلى قطاعات المرافق و الطرق و الجهتين المُنفذة والاستشارية.

وفى هذا السياق، اطلعت " المحافظ " على نسب التنفيذ لمشروعات المبادرة بكل قطاع ،كما ناقشت آليات استكمال شبكات المرافق للبدء فى أعمال رصف الطرق ببعض القرى ، وأيضًا توصيل المرافق للمبانى الحكومية والخدمية التى تم الانتهاء منها، كما بحثت سُبل تذليل كافة المعوقات التى قد تبطئ نسب التنفيذ و وضع آلية محددة لتخطيها و تحقيق طفرة بخطة التنفيذ..

وفى هذا السياق،، شددت " محافظ دمياط " على ضرورة التنسيق بين كافة الجهات والعمل بالتوازى مما يساهم فى الإسراع بمعدلات التنفيذ،  موجهة بتلافى جميع الملاحظات التى تم رصدها خلال الجولة التى أجرتها امس والمرور الميدانى المستمر للوقوف على آخر التطورات بجميع الأعمال، كما لفتت إلى انه سيتم متابعة تنفيذ ذلك بشكل دورى..

 المرحلة الأولى بالمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " تجرى بعدد ٢٨ قرية بمركز كفر سعد بإجمالى ٢١٩ تابع ،حيث تتضمن المبادرة ٥١٦ مشروع لخدمة ٢٤٣ الف نسمة بقرى المركز ، ويشمل هذا المشروع القومى العملاق الذى أطلقه السيد رئيس الجمهورية لتطوير وتنمية الريف المصري حزمة من البرامج والأنشطة المتعددة التى تتوافق أهدافها مع رؤية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠ و توفير حياة كريمة لأهالى الريف.

بالأسماء.. حركة تنقلات قيادات الإدارة المحلية في دمياط

دمياط حياة كريمة محافظ دمياط المبادرة الرئاسية شبكات المرافق رصف الطرق رئيس الجمهورية منال عوض مركز كفر سعد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فتوح يضع الزمالك في ورطة قبل مواجهة الأهلي بالدوري

رسميا.. البنك المركزي الروسي يعتمد الجنيه المصري

انهيار الأخضر.. الدولار يتراجع لأدنى مستوى منذ 9 أشهر

500 جنيه وكشف عقلي | 4 شروط لـ الزواج .. تعرّف عليها

لممارسة الرذيلة وسط القصب.. حيلة شيطانية أنهت حياة ضحية سوهاج| تفاصيل

أنا غلطت في موضوع كهربا | خالد الغندور يعتذر لـ الأهلي

أزمة في الأهلي قبل مواجهة الزمالك بسبب برونو سافيو

القصة الكاملة لمهاجم الأهلي الجديد.. وسر تأخر إعلان الصفقة|تفاصيل

موضوعات متعلقة

تحرير 85 محضرا تموينيا بدمياط وتوريد 25750 طن أرز شعير للشون والمضارب

شاهد.. افتتاح مشروع إحلال وتجديد كوبرى وكورنيش مدخل كفر البطيخ

بالأسماء.. حركة تنقلات قيادات الإدارة المحلية في دمياط

به راصد للأعماق ومانع تشويش.. إحباط تهريب «لانش مُسَيَّر» عبر جمارك دمياط

محافظ دمياط: هيأنا الأجواء المناسبة لامتحانات الشهادة الإعدادية

مش معاه فلوس علاج ابنه.. علي أنهى حياته بسبب الديون| قصة مبكية

تعرف على آخر مستجدات الموقف التنفيذى بمشروع تطوير المناطق غير المخططة بدمياط

محافظ دمياط: لا شكوى من امتحانات الإعدادية

ترشيحاتنا

أخبار الفن | ممثلة ببدلة الرقص .. ياسين التهامي بطل في ستّهم

ميدو يكشف كواليس مكالمة وزير الرياضة لدعم الإسماعيلي

بعد التعادل مع طلائع الجيش | ميدو يوجه رسالة لجماهير الإسماعيلي

9 ساعات عصيبة.. زيلينسكي يكشف تفاصيل تحطم مروحية وزير الداخلية الأوكراني

كارت الخبز مسبق الدفع .. 10 معلومات عن سعر رغيف العيش الجديد 2023

فيريرا خارج الحسابات؟.. الزمالك يتفاوض مع صفقات جديدة برعاية "تيجانا"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان جريء وتاتو .. طليقة أحمد الفيشاوي تثير الجدل | شاهد

بملابس غريبة.. أصالة تصدم متابعيها في أحدث إطلالة| شاهد

الصيام في الحر والا البرد.. موعد شهر رمضان فلكيًا وأول أيامه

إللي بتعرف ترقص .. ياسمين الخطيب تشعل السوشيال ميديا أمام الفرن

فيديو

«غضبان.. زعلان.. مضايق».. تعرف على رد فعل مرتضى منصور بعد مشاركة كهربا|فيديوجراف

حقيقة فرض غرامات على غير المتزوجين من مواليد التسعينيات

تسمم 44 طالبا.. ماذا فعل بائع متجول وزوجته؟

لغير حاملي بطاقات التموين.. كل ما تريد معرفته عن منظومة كارت العيش الحر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 32 "

د.هادي التونسي

إلى كل أم

نيفين منصور

ماذا لو عاد نادماً؟

إبراهيم شعبان

معركة من أحق بنوبل؟ نجيب محفوظ أم الحكيم

منصور أبو العزم

ماذا نريد من اليابان .. العلم أم الاستثمارات ؟!

عبد المعطى أحمد

مصر عضواً بمحكمة استئناف الأمم المتحدة

علي الرز

فنجان قهوة مع مصطفى الكاظمي

عمر الأحمد

نجاح البصرة.. "ضربة معلم"

اﻟﻤﺰﻳﺪ