السفير محمد حجازي يتحدث عن مشاركة الرئيس السيسي في قمة أبو ظبي

أكد السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن التقارب ولم الشمل العربي، أمر هام جدا بسبب حالة الإضطراب، وعندما تخص دولة الامارات، الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذا التكريم الرمزي، هذا ذو دلالة علي الروابط بين البلدين، وهو تكريم لمصر أيضا في صورة زعيمها، كما هو الحال في الأيام القادمة، عندما تكرم دولة الهند، الرئيس عبد الفتاح السيسي في عيد إستقلالها، وأن مصر باتت شريك لكل من ينشد الأمن والإستقرار.



وأوضح محمد حجازي خلال مداخلة له عبر قناة "دي إم سي" أن هذا المشهد يستدعي جلوس القادة معا، لبحث إعادة تخطيط ورسم السياسات الدولية، والتشاور بشأن التنسيق الإقتصادي، ودعم قدرات دول المنطقة للوقوف أمام حالة الضغط الإقتصادي السلبي، التي تتعرض لها لمنطقة.

ضغوط إقتصادية



وقال "حجازي" أن هذا اللقاء هام جدا ويأتي في موعده، خاصتا وأن التهديدات الراهنة التي تتعرض لها منطقة الخليج، بسبب توتر العلاقات مع دولة إيران، وهناك أيضا ضغوط إقتصادية تستدعي التشاور مع الأشقاء، في كيفية إدارة الأزمة سواء كانت تتعلق بالوضع الإستراتيجي، والأمني، والسياسي، و العسكري، أو فيما يخص الوضع الإقتصادي.