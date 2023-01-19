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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الإفراجات عادت لطبيعتها..مجلس الوزراء: لن يكون هناك سلع متراكمة ومتأخرة في الجمارك

صدى البلد

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الخبز المدعم، يحصل عليه 70 مليون مواطن مصري، ولذلك يمثل القمح قضية أمن قومي واستراتيجي.


وأضاف “نادر سعد” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “من مصر” المذاع على قناة سي بي سي"، أن أسعار القمح ارتفعت خلال الفترة الماضية، وعليه قامت الدولة برفع سعر توريد لقمح، وذلك لدعم الفلاح المصري والعمل على تقليل الفحوة الاستيرادية بشكل أكبر.

 

وأشار إلى أن حل مشكلة الإفراجات الجمركية أكبر عامل سيساهم في عودة الاستقرار في الاسعار خلال الفترة القادمة، لافتا غلى أن حجم السلع المتراكمة كان يصل إلى 14.5 مليار دولار.

 

واسترسل: اليوم الرقم تناقص واصبح المتراكم لا يتجاوز 2.3 مليار دولار، وخلال أيام سيتم الانتهاء من التراكمات المتواجدة، مشددا على أنه لن يكون هناك تأخير في الإفراج عن السلع.

 

وأكد على أنه لن يكون هناك سلع متراكمة أو متأخرة والإفراجات عادت إلى طبيعاتها، مشيرا إلى أن السياسة الضريبية للدولة تتجه لدعم الاستثمار، وأن وزير المالية سوف يعلن عن تلك السياسات في وقت لاحق

 

مجلس الوزراء نادر سعد الإفراجات الجمركية السياسة الضريبية اخبار التوك شو

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