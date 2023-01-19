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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رفع 3 أفلام دفعة واحدة من دور العرض.. تعرف على مجمل الإرادات

تحت تهديد السلاح
تحت تهديد السلاح

رفعت دور العرض المصرية 3 أعمال كانت تتنافس خلال الفترة الماضية على شباك التذاكر ، وفى السطور التالية نرصد لكم تلك الاعمال ، وما حققته خلال فرة عرضها .

 

1- تحت تهديد السلاح

أولي الأفلام التى تم رفعها هو   تحت تهديد السلاح بطولة حسن الرداد، وحقق إيرادات زادت عن 8,725,451 مليون جنيه بعد 11 اسبوع من عرضه .

يضم فيلم “تحت تهديد السلاح” العديد من الفنانين، منهم: حسن الرداد، ومي عمر، وبيومي فؤاد، وشيرين رضا، وأحمد بدير، وفتحي عبد الوهاب، وعباس أبو الحسن، وعمرو عبد الجليل، والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر، وتحت قيادة المخرج محمد عبد الرحمن حماقي.

 

2- فضل ونعمة

تمكن فيلم “فضل ونعمة” من  تحقيق   17,504,482 مليون جنية بعد 17 اسبوع من عرضه .  

شارك في بطولة فيلم «فضل ونعمة»، هند صبري، وماجد الكدواني، ومحمود حافظ، ومحمد ممدوح، وياسمينا العبد، والعمل من تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام.

 

3- هاشتاج جوزني

 فيلم “هاشتاج جوزني”، بطولة الفنانة مايان السيد وأمير المصري، فحقق في شباك  التذاكر ما يزيد عن  4,556,826 مليون جنية بعد 11 اسبوع من عرضه 

ايرادات مصر بيومي فؤاد أحمد بدير هاشتاج جوزني فيلم “تحت تهديد السلاح” فيلم “فضل ونعمة”

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