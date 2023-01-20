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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية تكشف أبرز الملفات المطروحة على طاولة لجنة الصناعة بالنواب

إيفلين متى ،عضو لجنة
إيفلين متى ،عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب

أعلنت النائبة إيفلين متى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب عن أبرز الملفات المطروحة على طاولة اللجنة بمجلس النواب، لافتة إلى أن تعميق الصناعة وتوطينها يأتي على أبرز أولويات لجنة الصناعة لما لها من تأثير إيجابي على تحسين مستوى الإقتصاد الوطني.

 

و أشارت “ متى ” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد " إلى أن اللجنة ستناقش خلال الفترة المقبلة موقف المصانع المتأخرة فى اصدار التراخيص ، إلى جانب العمل على تسريع وتيرة العمل بشأن المصانع المتوقفة وحل مشكلاتها . 

 

و أوضحت عضو صناعة النواب أن اللجنة تولى اهتماما بالغا بالبحث عن صناعات جديدة باستخدام المادة الخام المتوفرة، لجذب المستثمرين وتوفير مناخ جيد للاستثمار.

 

 

إيفلين متى لجنة الصناعة مجلس النواب تراخيص مصانع الاقتصاد الوطني

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