آمنة نصير: الرجل يجب أن يكون قادرا عاطفيا للعدل بين زوجاته.. فيديو

أكدت الدكتورة أمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، أن الزواج الثاني للرجل ليس مطلقا بدون ضوابط، مشيرة إلى أنه لو لم تتحقق تلك الضوابط لا بد أن يقنن هذا الوضع، خاصة أن الزواج الثاني ظلم للزوجة الأولى.

وقالت أمنة نصير، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "ساعة زمن"، عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامية "مايا الشربيني، أن الرجل لو قام بالتعدد، هل سيكون عادلا بين زوجاته، وهل سيكون قادرا عاطفيا للعدل بين زوجاته.

تنهي الحياة الزوجية

وتابعت أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، أن الزوجة الأولى في حالة زواج زوجها بامرأة أخرى قد يكون جارا على حقوقها، ولها حق أن تنهي الحياة الزوجية.