طلب اللعب مصابا.. كولر يصدم نجم الأهلي ويستبعده من لقاء القمة

أكد أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، أن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رفض المخاطرة بالدفع بـ حمدي فتحي، نجم الفريق، أساسيا أمام الزمالك، في المباراة المقرر لها في تمام الثامنة والنصف مساءً، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر، من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكتب أحمد حسن، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك": "حمدي فتحي يطلب المشاركة أساسيا في القمة رغم إصابته، وكولر يرفض المجازفة باللاعب".

وأضاف أحمد حسن: "محمد فخري الأقرب لمزاملة ديانج في وسط الملعب".

وكان حمدي فتحي حمدي فتحي تعرض لالتواء في الكاحل، في مباراة الأهلي الماضية ضد سموحة بنصف نهائي كأس مصر، وغادر ملعب المباراة مصابا.

ترتيب الأهلي والزمالك

ويتصدر الأهلي ترتيب مسابقة الدوري المصري برصيد 31 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن فيوتشر صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد الزمالك في المركز الرابع برصيد 26 نقطة.

