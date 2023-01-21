مبادرة كلنا واحد في جميع المحافظات للسلع الغذائية والعمرة بأسعار مخفضة

يتوافد المواطنون بكثافة على المنافذ والشوادر والتي اعلنت عنها وزارة الداخلية والمشاركة في المرحلة ال 23 من مبادرة "كلنا واحد" والتي تم اطلاقها في شهر سبتمبر الماضي وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبه بدء العام الدراسي الجديد.

وعرضت فضائية دي ام سي تقريرا أوضح أنه تم مد الفترة الخاصة بالمعرض مؤخرا حتى نهاية شهر يناير الجاري واعرب المواطنين عن شكرهم لوزارة الداخليه على تلك المبادرة في توفيرها للسلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة.

وأوضحت وزاره الداخليه انه تم الاتفاق مع مسؤولي خمسة كيانات كبرى وموردين إطلاق سيارات مجمعة لبيع السلع الغذائية والمعمرة وتستهدف المناطق الاكثر احتياجا للعديد من المحافظات التي لا يتوفر بها السلاسل التجارية ومنافذ البيع وذلك خلال فترة المبادرة بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن في انحاء الجمهورية حيث تتوفر السلع بجوده عالية وأسعار مخفضة.