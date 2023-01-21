بألوان مبهجة.. هيدي كرم تتألق في أحدث ظهور| شاهد

شاركت الفنانة هيدي كرم، صوراً جديدة لها في احدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وتألقت هيدي بإطلالة كاجوال بألوان حيوية مبهجة، ولاقت تفاعلاً كبير من جمهورها عبر السوشيال ميديا.

يذكر أن آخر أعمال هيدي كريم، مسلسل «الاختيار 3»، الذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني الماضي، بطولة كريم عبدالعزيز، أحمد السقا، أحمد عز.

وشاركت هيدى كرم في مسلسل "لؤلؤ" بطولة كل من أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل وغيرهم، وهو من تأليف زينب عزيز وإخراج محمد عبد السلام. وإنتاج شركة سينرجي.