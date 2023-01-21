صحف السعودية : مصر تعلق على تصريحات نصر الله .. والبورصة تربح 32.5 مليار جنيه

-رئيس «فاغنر» في رسالة للبيت الأبيض: ما الجريمة التي ارتكبناها؟

-ضربة أوروبية ألمانية مزدوجة.. ورطة «حرس إيران»

-«الأسوأ انتهى»... الصين تستبعد حدوث تفشٍّ واسع لـ«كورونا» قريباً

-«الحرس الثوري» يحذّر الأوروبيين من «عواقب» إدراجه على قائمة الإرهاب

-«الصحة السعودية» 22 إصابة جديدة بـ «كورونا» وتعافي 26 حالة

-الداخلية السعودية: ضبط 16196 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل والحدود في السعودية.. خلال أسبوع



تناولت الصحف السعودية، موضوعات متفرقة، تناولت الشأن المصري والأوكراني، علاوة على موضوعات أخرى.



قالت صحيفة الشرق الأوسط، وصفت القاهرة تصريحاتٍ للأمين العام لـ«حزب الله» اللبناني، حسن نصر الله، بأنها «عبثية».



ونقلت وكالة الأنباء الرسمية المصرية عن السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم خارجية البلاد، تعليقاً مقتضباً تضمن وصفه تصريحات نصر الله بأنها «عبثية، وليست سوى محاولة لاستدعاء بطولات زائفة».

وعرفت العلاقة بين مصر و«حزب الله» منعطفات حادة ونادرة خلال العقدين الماضيين، إذ أوقفت مصر خلية تابعة للحزب كانت تعمل في مصر، وأدانتها عام 2010 بأحكام قضائية تراوحت بين 6 أشهر والسجن المؤبد، لكن العنصر البارز في الحزب سامي شهاب، تمكّن من الهرب مع آخرين من السجن عام 2011 ونال في عام 2015 حكماً جديداً غيابياً بالسجن عامين في قضية هروبه.

ذكرت الصحيفة في موضوعٍ آخر، حث كبير مستشاري الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حلفاء كييف اليوم (السبت) على «التفكير بشكل أسرع» بشأن زيادة دعمهم العسكري، بعد يوم من فشلهم في الاتفاق على إرسال دبابات قتالية تطالب بها أوكرانيا.

وكتب ميخايلو بودولاك على موقع «تويتر»: «ستساعد الدول أوكرانيا بالأسلحة اللازمة على أي حال وستدرك أنه لا يوجد خيار آخر لإنهاء الحرب باستثناء هزيمة روسيا».

وتابع: «لكن التردد اليوم يقتل المزيد من شعبنا. كل يوم تأخير يرتبط بموت الأوكرانيين. فكروا بشكل أسرع».

وتعهد شركاء أوكرانيا هذا الأسبوع بتقديم مئات الملايين من الدولارات في مساعدة عسكرية جديدة، لكنهم لم يتمكنوا من الاتفاق على إرسال دبابات «ليوبارد 2» الألمانية الصنع التي سعت كييف منذ فترة طويلة للحصول عليها، خلال مؤتمر في قاعدة رامشتاين الجوية يوم الجمعة.

وذكرت الصحيفة، نشر رئيس مجموعة «فاغنر»، اليوم (السبت)، رسالة قصيرة وجّهها إلى البيت الأبيض، سأل فيها عن الجريمة التي اتُّهمت شركته بها، بعد أن أعلنت واشنطن فرض عقوبات جديدة على المجموعة.

وقال المتحدث باسم الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، أمس (الجمعة)، إن «فاغنر» التي تدعم القوات الروسية في غزوها لأوكرانيا وتزعم أنها تقدمت في ساحة المعركة، ستُصنف كمنظمة إجرامية عابرة للحدود.

وقال يفغيني بريغوجين في رسالة باللغة الإنجليزية موجهة إلى كيربي ونشرها بقناته على «تلغرام»: «عزيزي السيد كيربي، هل يمكنك توضيح الجريمة التي ارتكبتها (فاغنر)؟».

ووصف كيربي «فاغنر» بأنها «منظمة إجرامية ترتكب فظائع وانتهاكات لحقوق الإنسان على نطاق واسع».

من الصين، أعلن كبير خبراء الأوبئة في المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم (السبت)، أن احتمال حدوث تفشٍّ جديد واسع النطاق لفيروس «كورونا» في الصين خلال الشهرين أو الثلاثة أشهر المقبلة، ضئيل للغاية؛ نظراً لأن 80 في المائة من السكان أصيبوا بالفيروس بالفعل.

وقالت الصين، أمس (الجمعة)، إن الأسوأ قد انتهى في معركتها ضد «كوفيد-19».

في إيران، حذّر «الحرس الثوري» الإيراني، اليوم (السبت)، الاتحاد الأوروبي من ارتكاب «خطأ» إدراجه على القائمة السوداء للمنظمات «الإرهابية»، وذلك بعد دعوة البرلمان الأوروبي لفرض عقوبات عليه.

وقال قائد الحرس، اللواء حسين سلامي، إن على الأوروبيين «تحمّل العواقب في حال أخطأوا»، وذلك في تصريحات أوردها موقع «سباه نيوز» التابع للحرس، هي الأولى له منذ قرار البرلمان الأوروبي.

من جانبها قالت صحيفة عكاظ، كشف متحدث باسم الخارجية الألمانية، أمس (الجمعة)، عزم بلاده فرض مزيد من العقوبات على أعضاء الحرس الثوري الإيراني خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، (الإثنين) القادم. وكان البرلمان الأوروبي صوّت، أمس الأول(الخميس)، لصالح قرار يدعو إلى تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية. ودعا إلى إدراج المرشد علي خامنئي والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والمدعي العام الإيراني على قوائم العقوبات، مطالباً، في الوقت ذاته، بإحالة ملف انتهاكات حقوق الإنسان في إيران إلى مجلس الأمن، خصوصاً أن التصويت داخل البرلمان الأوروبي لصالح فرض عقوبات ضد إيران تم بأغلبية كبيرة. وأضاف أن البرلمان الأوروبي طالب السلطات الإيرانية بوقف دبلوماسية الرهائن والإفراج عن الرعايا الأوروبيين المحتجزين.

بدورها، قالت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، إن إعدام المحتجين المطالبين بالحرية في إيران لا يمكن أن يستمر، مشددة أن على إيران وقف قمع المحتجين وإلغاء أحكام الإعدام الصادرة ضدهم.



محليًا قالت عكاظ، أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود بالسعودية، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 19 حتى 25 / 6 / 1444هـ الموافق من 12 حتى 18 / 1 / 2023م، عن النتائج التالية: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة (16196) مخالفاً، منهم (9343) مخالفاً لنظام الإقامة، و(4037) مخالفاً لنظام أمن الحدود، و(2816) مخالفاً لنظام العمل.

و بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (461) شخصاً، (67%) منهم يمنيو الجنسية، و(30%) إثيوبيو الجنسية، و(3%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (42) شخصاً لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم (السبت)، تسجيل 22 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما رصدت تعافي 26 ووفاة حالة واحدة «رحمة الله».

قالت صحيفة الرياض، سجلت البورصة المصرية مكاسب سوقية بلغت 32.5 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، ليغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالسوق عند 1.052.9 مليار جنيه، مقابل 1.020.4 مليار جنيه، أي بنسبة نمو بلغت 3.2 في المئة.

وقفز مؤشر السوق الرئيس (إيجي إكس 30) بنسبة 3.31 في المئة، محققًا 16065.98 نقطة، بينما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 6.79 في المئة، ليصل إلى 2997.81 نقطة، في حين حقق مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا مكاسب بنسبة 5.31 في المئة، لينهي التعاملات عند مستوى 4459.75 نقطة.

وبلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية نحو 17 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 3.787 مليارات ورقة مُنَفّذة على 425 ألف عملية، خلال تعاملات الأسبوع الماضي.

ذكرت الصحيفة، تخلى الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب عن معركة قضائية طويلة الأمد مع الكونجرس، بشأن الوصول إلى عائدات الضرائب الخاصة به عن ولاية نيويورك، وأبلغ قاضيا مساء أمس الجمعة، في ملف مشترك مع لجنة تابعة لمجلس النواب أن القيادة الجمهورية الجديدة "ليس لديها أي اهتمام" بالوثائق.

وتعود القضية إلى عام 2019، عندما كان ترامب رئيساً، حيث رفع دعوى قضائية ضد لجنة المراجعة وتقديم التوصيات بشأن ميزانية الحكومة، بمجلس النواب، التي كان يقودها آنذاك ، ريتشارد نيل، الممثل عن ولاية "ماساتشوسيتس" ومسؤولون بولاية نيويورك، بشأن قانون تم تمريره مؤخراً، يعرف باسم قانون "تراست"، الذي أعطى أعضاء الكونجرس، طريقة للحصول على سجلات الضرائب للولاية الخاصة بالرئيس، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت.