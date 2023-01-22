برلماني: ننتظر مناقشة مشروع قانون المطورين العقاريين المقدم من الحكومة

قال النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بالبرلمان إن المجلس ينتظر مشروع قانون المطورين العقاريين المقدم من الحكومة لمناقشته قريبا.

وأشار مسعود لـ"صدى البلد" إلى أن قانون المطورين العقاريين يساعد فى تنظيم العلاقة بين المطور العقارى والمستثمر، وتنظم سوق المطورين العقاريين والحفاظ على استمراريته ومنع الدخلاء.

وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة، بعد الاستماع للمهندس هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بشأن طلبات الإحاطة والأسئلة البرلمانية.

ومن المقرر أن يعاود المجلس للانعقاد يوم الأحد الموافق 29 من شهر يناير الجاري.

وقبيل رفع الجلسة، وجه المهندس هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، رسالة طمأنة للمواطنين بشأن جودة مياه النيل، قائلا: "أحب أطمنكم على جودة المياه في نهر النيل، هناك تطهيرات تتم بشكل دوري لمنع أي تلوث".