البانيه بـ120 واللحم بـ160 جنيها.. الإسكندرية: توفير 100 سلعة في أهلا رمضان

أكدت جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية، أنه هناك منافذ لمعارض أهلا رمضان في محافظة الإسكندرية لتوفير السلع بأسعار مناسبة .

وقالت جاكلين عازر في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" تم إنشاء معرض أهلا رمضان في السوق الحضاري بالإسكندرية وتم افتتاحه الثلاثاء الماضي ".

وأضافت جاكلين عازر :" لدينا حوالي 100 سلعة متوفرة داخل معارض اهلا رمضان بينهم 16 سلعة أساسية استراتيجية ".

وتابعت جداكلي عازر :" الأرز بـ 14.5 جنيه وكيلو السكر بـ 14.5 جنيه وزجاجة الزيت 800 ملل تباع بـ 35 جنيه ".

واكملت جاكلين عازر :" سعر كيلو اللحوم البلدي في معارض أهلا رمضان بـ 160 جنيه، واللحوم المجمدة من 85 لـ 110 واللحوم السوداني بـ 135 جنيه ".

وتابعت جاكلين عازر:" سعر كيلو الدواجن المجمدة بـ 65 جنيه والبانيه بـ 120 جنيه والبيض من 80 لـ 86 جنيه ".

