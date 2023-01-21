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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

البانيه بـ120 واللحم بـ160 جنيها.. الإسكندرية: توفير 100 سلعة في أهلا رمضان

السلع
السلع

أكدت جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية، أنه هناك منافذ لمعارض أهلا رمضان في محافظة الإسكندرية لتوفير السلع بأسعار مناسبة .

 

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اللحمة البلدي بـ130 ‏جنيها.. افتتاح معرض أهلا رمضان في 3 مدن بالقليوبية

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الكيلو بـ 14.5 جنيه.. الدلتا للسكر تشارك في معارض أهلا رمضان بكفر الشيخ

وقالت جاكلين عازر في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  تم إنشاء معرض أهلا رمضان في السوق الحضاري  بالإسكندرية وتم افتتاحه الثلاثاء الماضي ".

 

وأضافت جاكلين عازر :"  لدينا حوالي 100 سلعة متوفرة داخل معارض اهلا رمضان بينهم 16 سلعة أساسية استراتيجية ".

 

وتابعت جداكلي عازر :"  الأرز بـ 14.5 جنيه وكيلو السكر بـ 14.5 جنيه وزجاجة الزيت 800 ملل تباع بـ 35 جنيه ".

 

واكملت جاكلين عازر :"   سعر كيلو اللحوم البلدي في معارض أهلا رمضان بـ 160 جنيه، واللحوم المجمدة من 85 لـ 110 واللحوم السوداني بـ 135 جنيه ".

 

وتابعت جاكلين عازر:" سعر كيلو الدواجن المجمدة بـ 65 جنيه والبانيه  بـ 120 جنيه  والبيض من 80 لـ 86 جنيه ".
 

الاسكندرية اهلا رمضان السلع اسعار السلع اخبار التوك شو

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