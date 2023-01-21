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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

احذر.. طول قامتك يجعلك أكثر عرضة لهذا المرض

السرطان
السرطان

هل تعلم أن طولك يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بستة سرطانات يشير تحليل أجراه الصندوق العالمي لأبحاث السرطان إلى أن الأشخاص الأطول معرضون لخطر 

من المعروف أن هناك عددًا من العوامل التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالسرطان . النظام الغذائي والوزن لعادات نمط الحياة مثل التدخين والشرب قد يزيدان من فرص الإصابة بالمرض. ومع ذلك ، هناك عوامل أخرى خارجة عن إرادتنا.
وفقًا للصندوق العالمي لأبحاث السرطان الدولي ، يعد طولك أحد هذه العوامل وخلصت إلى أن هناك دليلًا "قويًا" على أنه كلما زاد طولك كلما زاد خطر إصابتك بسرطان المبيض والبروستاتا والبنكرياس والقولون والمستقيم والثدي والكلى.

وبشكل أكثر تحديدًا ، قضت بأن كل خمسة سنتيمترات إضافية في الارتفاع تزيد من المخاطر بالمقادير التالية:

الكلى - زيادة خطر الإصابة بنسبة 10 في المائة
سرطان الثدي قبل وبعد انقطاع الطمث - تسعة و 11 في المائة على التوالي
المبيض - ثمانية بالمائة
البنكرياس - سبعة بالمائة
القولون والمستقيم - خمسة بالمائة
البروستات - أربعة بالمائة.
 

لماذا يؤثر الطول على مخاطر الإصابة بالسرطان؟
 

أوضحت سوزانا براون ، مديرة البرنامج العلمي للصندوق العالمي لأبحاث السرطان ، كيف تكمن مخاطر الإصابة بالسرطان في عملية أن تصبح طويل القامة بدلاً من الارتفاع نفسه.

قالت: "أهم شيء يجب تذكره هو أنه ليس ارتفاع الشخص نفسه - أي. المسافة من رأسك إلى قدميك - التي تزيد من خطر الإصابة بالسرطان.

بدلاً من ذلك ، فإن العملية التي خضع لها جسمك لجعلك طويل القامة مرتبطة بالسرطان.

بعبارة أخرى ، الطول النهائي للشخص البالغ هو تمثيل مرئي لعملية النمو التي مر بها جسم الشخص منذ الحمل وحتى البلوغ. 

تؤثر هذه الهرمونات على كل من البنية المرئية للأشخاص (مثل طولهم) ونمو الخلايا وسلوكها داخل الجسم ، لذلك يبدو من المحتمل أن هذه هي على الأقل جزءًا من السبب الذي يجعل الأشخاص الأطول أكثر عرضة للإصابة بهؤلاء الأشخاص الستة السرطانات. "

تشمل أعراض السرطان العامة ما يلي:

السعال وألم الصدر وضيق التنفس
التغييرات في عادات الأمعاء
الانتفاخ
نزيف
الكتل
حيوانات الخلد
فقدان الوزن غير المبرر
آلام البطن أو الظهر.

 

الاصابة بالسرطان مخاطر الإصابة بالسرطان أعراض السرطان

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