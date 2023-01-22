نجم الأهلي: صفقات الزمالك "علامة استفهام" و فيريرا لم يطلبها

أكد محمود أبو الدهب نجم النادي الأهلي السابق أن صفقات الزمالك هذا الموسم جاءت دون رغبة البرتغالي جيسوالدو فيريرا ، وهو الأمر الذي يتضح مبارة تلو الأخرى .

وقال أبو الدهب في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق ، عبر قناة "TeN" : " فيريرا لم يطلب التعاقد مع جميع الصفقات التي تعاقد معها الزمالك هذا الموسم وعلى رأسهم مصطفى شلبي القادم من إنبي، وعمرو السيسي القادم من طلائع الجيش، وغيرهم من اللاعبين الذين لم يثبتوا جدارتهم للمدير الفني البرتغالي ".

وأضاف : " مجلس إدارة الزمالك فرض على البرتغالي فيريرا هؤلاء اللاعبين ، حتى لا ينتقلوا إلى الغريم التقليدي "الأهلي" ، وهو غير مقتنع بهم و خاصًة البنيني سامسون أكينيولا و عمرو السيسي و مصطفى شلبي و الزناري ، و غيرهم ".