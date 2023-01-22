مخطوطة بنيامين.. رواية للكاتبة هدى أنور بالتعاون مع دار كيان للنشر

صدر حديثا عن دار كيان للنشر والتوزيع رواية مخطوطة بنيامين – من طورِ سينين إلى البلد الأمين - للروائية هدى أنور.

عن الرواية

رواية تاريخية تتقاطع فيها إحداثيات الزمان والمكان من زمان سيدنا يعقوب وإبنه بنيامين الذى يروى عن الجد الأكبر إبراهيم أبو الأنبياء وحتى الزمان الحالى حيث يقبع مقام بنيامين بحارة حيضان الموصلي بالدرب الأحمر، من مدينة أور الرابضة على الضفة الغربية لنهر الفرات لما حان ميقات نفاذ الأمر الإلهى فى الأكوان وانطلق آذان النبوة، مرورا بخربة قمران بالأردن عام 1947حيث يجد الراعى مجتبى مخطوطة بينما يبحث عن أحد عنزاته التى تاهت منه ووصولا إلى الدرب الأحمرحيث يحاول خالد الإكيابي حل شفرة مخطوطة بنيامين.. تأخذنا الكاتبة فى رحلة ذات معاني وقيم تحتدم فيها الصراعات بين النور والظلام، الحق والباطل عبر الأزمنة الممتدة، طريق امتد جذوره عبر التاريخ حتى عصرنا الحالي.



رحلة أنار لنا الدرب فيها رسول عظيم شَكل تاريخ البشرية فصار الحاضر بما نعيشه اليوم من أفكار وصراعات انعكاسا لهذه الرحلة وتحقيقاً للنبؤات....

جدير بالذكر أن هدى أنور تخرجت فى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة وحصلت على العديد من الجوائز فى الأدب والقصة القصيرة من الجامعة، صدرت أول رواية لها فى عام 2016 بعد أن سافرت إلى سانت كاترين واختارت لها عنوان "صوفى"، تطلبت منها عشرين شهراً لكتابتها، وبعدها قررت نقل تجربتها التى ساعدتها على اجتياز مرحلة التوقف عن الكتابة للآخرين، كما صدر لها رواية سحر حلال فى نوفمبر لعام 2018 ورواية درويش فى عام 2021 وتُعتبر رواية مخطوطة بنيامين الرواية الرابعة لها...