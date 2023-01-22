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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الري يبحث مع نظيره السوداني التعاون في مجال مقاومة الحشائش المائية

وزير الري والموارد
وزير الري والموارد المائية المصري الدكتور هاني سويلم

ناقش وزير الري والموارد المائية المصري الدكتور هاني سويلم اليوم الأحد، مع نظيره السوداني ضو البيت عبد الرحمن، الشواغل المشتركة والتعاون والتنسيق المشترك في إدارة مورد نهر النيل بما يحقق النفع للبلدين.

وأوضحت وزارة الري، في بيان لها اليوم، أن لقاء وزير الري هاني سويلم ونظيره السوداني في الخرطوم، شهد مباحثات حول تعزيز التعاون المستقبلي بما يخدم متطلبات البلدين خاصة في مجال مقاومة الحشائش المائية في نهر النيل والحماية من الفيضانات والسيول خاصة في ظل التغيرات المناخية وتأثيراتها السلبية على قطاع المياه.

كما أوضح البيان أن وزارتي الري في مصر والسودان من أعرق وزارات الري في العالم، بما يمتلكانه من خبرات طويلة في مجال إدارة مياه النيل والتعامل مع مختلف حالات الفيضانات والجفاف.

وأكد استمرار التنسيق بين الأجهزة التنفيذية في البلدين، والحرص على استمرارية عقد اجتماعات الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل.

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