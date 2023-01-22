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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

توعية الطرفين.. متحدث الصحة يكشف تفاصيل تحاليل الزواج

زواج
زواج

أوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، تفاصيل تحاليل الزواج، مؤكدا أن الهدف من توقيع الكشف الطبي هو توعية الطرفين بحالتهما الصحية.

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الصحة تكشف تفاصيل جديدة عن تحاليل الزواج

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الصحة: تشريعات جديدة لمواجهة زواج القاصرات وعمالة الأطفال والتسرب من التعليم.. تفاصيل

وأضاف حسام عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، أن قرار الزواج من عدمه يتخذه المقبلون على الزواج؛ ولا يستطيع أحد منعهما من الزواج؛

وتابع الدكتور حسام عبد الغفار، متحدث وزارة الصحة، أن الوزارة تعمل على دراسة استحداث عيادات طوارئ للأسنان في المحافظات لاستقبال مرضى الأسنان.
 

الصحة حسام عبدالغفار الكشف الطبي تحاليل الزواج حسام عبد الغفار

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