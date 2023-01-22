توعية الطرفين.. متحدث الصحة يكشف تفاصيل تحاليل الزواج

أوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، تفاصيل تحاليل الزواج، مؤكدا أن الهدف من توقيع الكشف الطبي هو توعية الطرفين بحالتهما الصحية.

وأضاف حسام عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، أن قرار الزواج من عدمه يتخذه المقبلون على الزواج؛ ولا يستطيع أحد منعهما من الزواج؛

وتابع الدكتور حسام عبد الغفار، متحدث وزارة الصحة، أن الوزارة تعمل على دراسة استحداث عيادات طوارئ للأسنان في المحافظات لاستقبال مرضى الأسنان.

