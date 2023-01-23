بروتوكول بين حماة الوطن وجمعيتي سياحة مصر والنيل لنشر الوعي البيئي

بناءً على توجيهات الفريق جلال الهريدي رئيس حزب حماة الوطن، وقع حزب حماة الوطن بروتوكول تعاون مع كل من جمعية النيل للنشاط السياحي والثقافي والاستشفاء البيئي، وجمعية سياحة مصر لتنمية البيئة.



ويهدف البروتوكول لنشر الوعي البيئي والسياحي والاستشفاء، وذلك من خلال تنظيم فعاليات فنية وتثقيفية، وبرامج توعوية.



حضر التوقيع كل من النائب اللواء أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، والنائب اللواء طارق نصير، أمين عام الحزب، ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، والدكتور أحمد العطيفي، أمين تنظيم الحزب، والدكتور عمرو صدقي، أمين أمانة الأنشطة السياحية.



ووقع عن الحزب اللواء طارق نصير، وعن جمعية النيل الأستاذ محمد عبدالظاهر، رئيس مجلس الإدارة، وعن جمعية سياحة مصر الأستاذ السيد الدمرداش رئيس مجلس الإدارة.



ومن جانبه، أكد اللواء أحمد العوضي، أن السياحة هي أحد مصادر الدخل القومي، داعياً للاستغلال الأمثل لهذا الملف ودعمه، مشيرًا إلى أهمية نشر وتنشيط الوعي لدى المواطنين في هذا الملف.



كما أكد اللواء طارق نصير على أن السياحة من الملفات الهامة للدولة المصرية، وهي مصدر قومي للبلاد، ولابد من العمل على استغلالها ودعمها بكافة الوسائل الممكنة.



ومن جانبه، قال الدكتور عمرو صدقي، إن هذا البروتوكول يهدف للتوعية السياحية بالمجتمع المصري، وعلى رأسها السياحة الصحية، وكذلك دمج المجتمع القبلي مع المجتمع السياحي من خلال دمج وزارات عدة.