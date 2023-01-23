عاقبت محكمة جنايات دمنهور "الدائرة الثانية"، برئاسة المستشار جمال طوسون، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين شريف عبد الوارث فارس ومحمد فوزى، وامانة سر إبراهيم غريب، محامي بالسجن المؤبد 25 عاما لقيامه بهتك عرض نجلتة البالغة من العمر 9 سنوات وتصويرها.

السجن المؤبد لمحامٍ هتك عرض طفلته ونشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي



وكانت النيابة العامة برئاسة المستشار محمد حلمي، محامي أول وسط دمنهور الكلية، قررت إحالة القضية 27296 لسنة 2022 جنح أبو المطامير والمقيدة برقم 1688 لسنة 2022 كلي وسط دمنهور والمتهم فيها، سعيد.د.م، 35 عامًا، محامي لمحكمة الجنايات،لإتهامه بهتك عرض نجلته "ج"، البالغة من العمر 9 سنوات، وتصويره مقطع فيديو لجرمه باستخدام هاتفه المحمول أثناء تعديه عليها و نشر علي مواقع التواصل الإجتماعي " توتير".



وقالت النيابة العامة، خلال التحقيقات أن المتهم استغل حداثة سن نجلته واستغل سلطته الأبوية عليها حيث اصطحبها لغرفته وبدأ في تحسس أجراز حساسه من جسدها وجردها من ملابسها وهتك عرضها بالقوة وسجل لها مقطع فيديو أثناء إرتكابه جرمه، مؤكدة أن المتهم اعتدي علي قيم ومباديء المجتمع المصري وانتهك حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها.