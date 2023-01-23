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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصر تواجه السويد في ربع النهائي بعد الخسارة 25-30 أمام الدنمارك

صدى البلد

هزم منتخب الدنمارك نظيره المصري لكرة اليد بقيادة المدير الفني الإسباني روبيرتو جارسيا باروندو، بنتيجة (25-30) في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة الثالثة من الدور الرئيسي لبطولة العالم المقامة حاليا في بولندا والسويد وتستمر حتى يوم 29 يناير الجاري.


وكان الشوط الأول بين مصر والدنمارك في مونديال اليد قد انتهى لصالح منتخب الدنمارك بنتيجة (17-12).


الدنمارك تخطف صدارة المجموعة


بهذه النتيجة يتجمد رصيد منتخب مصر عند 8 نقاط يحتل بهم صدارة ترتيب المجموعة الرابعة، فيما يرتفع رصيد منتخب الدنمارك إلى 9 نقاط ليحتل صدارة الترتيب.


منتخب مصر يلتقي السويد في ربع نهائي مونديال اليد
ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر لكرة اليد مواجهة قوية أمام منتخب السويد يوم الأربعاء المقبل في ربع نهائي مونديال اليد، فيما يواجه منتخب الدنمارك نظيره منتخب المجر.


المستبعدين من قائمة منتخب اليد أمام الدنمارك
وشهدت قائمة منتخب كرة اليد أمام الدنمارك استبعاد كل من، أحمد خيري (صانع ألعاب) وشادي خليل (لاعب دائرة) ومحمد علي (حارس مرمى).

وخاض منتخب مصر لكرة اليد 3 مباريات حتى الآن في الدور الرئيسي، حقق الفوز في الأولى أمام منتخب بلجيكا، وفي الثانية أمام منتخب البحرين، وخسر المباراة الثالثة أمام منتخب الدنمارك.



ويأتي ترتيب مجموعة مصر كالتالي:
2- الدنمارك | 9 نقاط
2- مصر | 8 نقاط
3- كروانيا | 7 نقاط
4- البحرين | 4 نقاط
6- أمريكا | نقطتين
5- بلجيكا | بدون نقاط


مباريات اليوم في مونديال اليد


واختتمت اليوم الإثنين، منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من الدور الرئيسي، لبطولة كأس العالم لكرة اليد 2023.


وشهدت منافسات اليوم النتائج التالية:
أمريكا (24) - (22) بلجيكا
قطر (22) - (26) الأرجنتين
كرواتيا (43) - (32) البحري
صربيا (32) - (30) هولندا
ألمانيا × النرويج - 9:30 مساء
مصر (25) - (30) الدنمارك


وتأهل إلى الدور ربع النهائي 8 منتخبات هي، فرنسا وإسبانيا والسويد والمجر ومصر والدنمارك وألمانيا والنرويج.
وتشهد منافسات الدور ربع النهائي المواجهات التالية:
مصر × السويد
الدنمارك × المجر
فرنسا × النرويج
ألمانيا × إسبانيا
 

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