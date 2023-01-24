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تحذير عاجل من أدوية السعال.. الصحة العالمية تؤكد: تسبب الوفاة

مذيعة موقع صدى البلد
مذيعة موقع صدى البلد الإخباري مريم كمال

قدمت مذيعة صدى البلد “ مريم كمال ” تغطية خاصة عن أدوية السعال والتي تسببت في وفاة أطفال حول العالم خلال الشهور الأخيرة من العام الماضي. 

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كشفت منظمة الصحة العالمية، في بيان أمس، إن أكثر من 300 طفل معظمهم تقل أعمارهم عن 5 سنوات توفوا في عام 2022، بسبب إصابات الكلى الحادة والوفيات المرتبطة بالأدوية الملوثة.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية، أن هذه الأدوية تحتوي على شراب السعال المتاح دون وصفة طبية ، على مستويات عالية من ثنائي إيثيلين جلايكول وإيثيلين جلايكول.

مريم كمال مذيعة صدى البلد 

وأشارت منظمة الصحة العالمية: "هذه الملوثات عبارة عن مواد كيميائية سامة تستخدم كمذيبات صناعية وعوامل مضادة للتجمد يمكن أن تكون قاتلة حتى لو تم تناولها بكميات صغيرة ، ولا ينبغي أبدًا العثور عليها في الأدوية".

فى إطار هذا كشف موقع هيلثي عن اضرار كارثية لأدوية الكحة .

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شملت أضرار المواد السامة التي يُزعم أنها تحتوي عليها أدوية السعال هذه آلام في البطن ، وقيء ، وإسهال ، وعدم القدرة على التبول ، وصداع ، وإصابة كلوية حادة يمكن أن تؤدي إلى الوفاة.

ويُعتقد أن هذه المواد الكيميائية تلحق الضرر بالعقل والرئتين والكبد والكلى لمن يتناولونها.

 

 

 

 

المذيعة مريم كمال أدوية السعال السعال وفاة أطفال

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