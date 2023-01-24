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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مساعد سابق لوزير الخارجية: الدبلوماسية المصرية عادت بقوة في عهد الرئيس السيسي

السفير جمال بيومي
السفير جمال بيومي

قال السفير جمال بيومي ، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إنه في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي عادت الدبلوماسية الخارجية بقوة بدليل زياراته إلى الصين والهند وعدد من الدول العربية والإفريقية، مشيرا إلى أن علاقة مصر مع الهند ممتدة منذ أكثر من 75 عاما. 

وأضاف بيومي ، خلال  مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور، ببرنامج "مصر جديدة "، المذاع على فضائية " etc" اليوم الثلاثاء ، أن  زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ستعطى دفعة قوية مع الهند، خاصة أن هناك علاقات اقتصادية متبادلة بين البلدين وفتح أسواق جديدة، مشيرا الى أن هناك استثمارات متبادلة بين مصر والهند.

وتابع: “عدد المسلمين فى الهند يزيد عن تعداد الدولة المصرية”، معربا عن أمله في وجود تبادل للثقافات والتعليم، خاصة وأنه يوجد طلاب هنود في الأزهر الشريف"، موضحا أن مصر صاحبة أعمق حضارة إنسانية في منطقة الشرق الأوسط، وكون الهند صاحبة أعمق إنسانية في آسيا تفاعلا مع جيرانها في العالم العربي.

 

تعكس التقارب الكبير بين مصر والهند،

وأشار بيومي، الى أن دعوة الرئيس عبد الفتاح كضيف شرف رئيسي لهذا الحدث تعكس التقارب الكبير بين مصر والهند، والتقدير الشديد الذي تكنه الهند لمصر قيادةً وحكومةً وشعبًا، والاهتمام العميق من نيودلهي بتعزيز علاقات التعاون المشترك بين البلدين بصفتهما من أهم الدول الصاعدة ودورهما الحيوي في مختلف القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية.
 

السفير جمال بيومي الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الخارجية مصر الدول العربية

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