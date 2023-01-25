الكرملين يفجر مفاجأة: بوتين لم يجر أي محادثات مع زيلينسكي منذ سنوات

كشف المتحدث باسم الرئاسة الروسية “الكرملين” ديمتري بيسكوف، أن الرئيس فلاديمير بوتين، لم يجر أي محادثات مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي منذ عدة سنوات.

وأجاب بيسكوف في معرض رده على سؤال لوكالة “سبوتنيك” الروسية عما إذا كان صحيحًا أن بوتين لم يعقد أي اجتماعات أو محادثات هاتفية مع زيلينسكي منذ ذلك الحين، قائلا: "هذا صحيح".

يذكر أن بوتين وزيلينسكي التقيا في عام 2019 في "قمة النورماندي" في باريس.

وبعد هذا الاجتماع، وفقًا لموقع الكرملين على الإنترنت، اتصل بوتين بزيلينسكي عدة مرات، في فبراير ويوليو 2020. وبعد ذلك لم ترد تقارير عن أي اتصالات.

وفي سياق متصل، كان وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أكد في وقت سابق، انفتاح موسكو للحوار وحل كل النزاعات سلميا مع أوكرانيا، لافتًا إلى أن الدول الغربية تقف وراء معظم النزاعات وتعرقل تطبيع الأوضاع.

وأضاف لافروف "أنه فيما يتعلق بالوضع مع أوكرانيا، فقد أيدت روسيا اقتراح أوكرانيا بإجراء محادثات العام الماضي، لكن كييف نفسها رفضتها لاحقا وحظرت المفاوضات مع موسكو على المستوى التشريعي"، معربا عن تقدير موسكو لموقف جنوب إفريقيا من الوضع حول أوكرانيا.