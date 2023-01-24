بوتين: روسيا تنتج ثلاثة أضعاف ما تصنعه أمريكا من صواريخ "باتريوت"

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن بلاده تنتج صواريخ للدفاع الجوي تزيد بثلاثة أضعاف ما تنتجه الولايات المتحدة من صواريخ مثل "باتريوت"، مشيرا إلى أن انتاج روسيا من هذه الصواريخ يضاهي الإنتاج العالمي بأكمله.

وقال الرئيس الروسي -خلال اجتماع مع حاكم منطقة بيلجورود فياتشيسلاف جلادكوف المتاخمة لأوكرانيا اليوم الثلاثاء- "العمل القتالي يُظهر أن منظومات الدفاع الجوي الروسي هي أحد أفضل الدفاعات الجوية في العالم"، مشيرا إلى هذه المنظومات تعمل بشكل دقيق.

كان حاكم مقاطعة بيلجورود الروسية قد أعلن أمس /الاثنين/ أن وسائط الدفاع الجوي تصدت لأهداف أوكرانية فوق مدينة بيلجورود وفي المنطقة المحيطة بها.

وفي سياق متصل، حذر نائب رئيس مجلس النواب الروسي (دوما) ميخائيل شيريميت، من أن توريد الدبابات الألمانية إلى أوكرانيا "سيعتبر خطوة عدائية، تضطر الجيش الروسي للجوء إلى أسلحة أقوى بكثير في العملية الخاصة".

وقال المسئول الروسي -بحسب قناة "روسيا اليوم"- "إن تسليم الدبابات الألمانية إلى أوكرانيا، سيعتبر خطوة عسكرية، وهذا الأمر سيمنح جيشنا حق استخدام أسلحة أقوى بكثير في العملية الخاصة، لا يعرفها العدو حتى".

وأضاف أن الناتو يدفع بعناد الدول الأوروبية لفتح مواجهة عسكرية مع روسيا، وقال: "الولايات المتحدة مستعدة للتخلي ليس فقط عن أوكرانيا، ولكن أيضًا عن الاتحاد الأوروبي لنيل طموحاتها وتحقيق مكاسب اقتصادية وسياسية".

وتابع "نرى أن الألمان يقاومون الضغط لأنهم يتذكرون كيف انتهى هجومهم العسكري الأخير على روسيا".