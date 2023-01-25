مائل للدفء نهارًا.. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 25-1- 2023

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقريرًا مفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 25-1- 2023، في القاهرة والمحافظات.



حالة الطقس



يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الأربعاء، طقس بارد في الصباح الباكر مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.



درجات الحرارة المتوقعة اليوم



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