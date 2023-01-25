بولندا ترحب بموافقة ألمانيا على إرسال دبابات ليوبارد 2 لأوكرانيا

رحب رئيس وزراء بولندا ماتيوس مورافيسكي، اليوم الأربعاء، بموافقة ألمانيا على إرسال دبابات "ليوبارد 2" ألمانية الصنع إلى أوكرانيا.

وأعرب مورافيسكي - في تغريدة عبر موقع "تويتر" نقلتها شبكة "سكاي نيوز" البريطانية - عن شكره للمستشار الألماني أولاف شولتز على قرار إرسال الدبابات، واصفا ذلك بأنه خطوة كبيرة نحو وقف خطوات روسيا، مضيفا: "معا نحن أقوى".

وكان المتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفن هيبسترايت قد أعلن في وقت سابق اليوم، أن بلاده تعتزم تسليم 14 دبابة قتال من طراز "ليوبارد 2" من مخزون الجيش الألماني إلى أوكرانيا.