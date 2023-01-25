وزير الخارجية الإيطالي: مصر شريك مهم.. ومقتنعون بضرورة الحفاظ على التعاون معها

أكد نائب رئيسة الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، اليوم الأربعاء، أن حكومته "مقتنعة" بأنه "من المناسب الحفاظ على قنوات الاتصال والتعاون مع القاهرة كما يفعل حلفاؤنا الرئيسيون"، وفقًا لما نقلته وكالة "نوفا" الإيطالية للأنباء.

وزير الخاريجة الإيطالي

جاء ذلك خلال رد وزير الخارجية الإيطالي على أسئلة صحفية في ضوء لقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته الأخيرة لمصر.

وأكد وزير الخارجية الإيطالي أن زيارته لمصر "تأتي من الأهمية التي توليها إيطاليا للحوار مع القاهرة"، ولا سيما فيما يتعلق بملفات "الهجرة ومكافحة الإرهاب والطاقة والأزمات الإقليمية وليبيا الحاسمة لأمن إيطاليا".

كما أعلن وزير الخارجية الإيطالي أن إيطاليا تتوقع استيراد 3 مليارات متر مكعب من الغاز من مصر في عام 2023 وأكثر من 20 مليارًا من مضاعفة خط أنابيب صنبور في المستقبل.

وكان وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أكد في وقت سابق، أن بلاده تعتبر القاهرة شريكا هاما فيما يخص قضية الهجرة، موضحًا أن روما مستعدة لاستقبال المزيد من المهاجرين الشرعيين، وكذلك في ملف أمن الطاقة.