ارتفاعات قياسية للبورصة المصرية واللون الأخضر يخيم على أسواق المال السعودية والقطرية والأردنية

أسواق المال العربية بختام التعاملات اليوم

ارتفاع قياسي للبورصة المصرية

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً

قطاع الاتصالات يدعم ارتفاعات بورصة قطر

شهدت البورصة المصرية ارتفاعا قياسى واكتست الأسواق السعودية والقطرية و الأردنية باللون الأخضر بينما تراجعت مؤشرات أسواق المال الإماراتية والعمانية والكويتية والبحرينية خلال ختام جلسات الاربعاء .



ونستعرض خلال السطور حركة أسواق المال العربية خلال ختام تعاملات اليوم الأربعاء.



البورصة المصرية تربح 18.99 مليار جنيه

خيم الارتفاع على مؤشرات البورصة المصرية بنهاية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء - ختام تعاملات الأسبوع - مسجلة مستوى تاريخي جديد أعلى مستوى منذ مايو 2018، بدعم مشتريات العرب والأجانب.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجي إكس 30 خلال جلسة اليوم بنسبة 2.13%، ليغلق عند 16791 نقطة.

بينما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إيجي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 1.68% لينهي الجلسة على 3031 نقطة.

وارتفع المؤشر الأوسع نطاقاً إيجي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 1.71% ليغلق على 4534.2 نقطة.

وارتفع مؤشر إيجي إكس 50 متساوي الأوزان بنسبة 2.05% ليغلق على 2924.35 نقطة.

وارتفع رأس المال السوقي خلال جلسة اليوم بقيمة 18.99 مليار جنيه، ليغلق عند 1.082 تريليون جنيه.

وتم التداول خلال جلسة اليوم على 496 مليون سهم، بقيمة تداول بلغت نحو 2.55 مليار جنيه من خلال 75.17 ألف عملية.

وعلى صعيد تعاملات المستثمرين، اتجهت تعاملات الأجانب نحو الشراء مسجلين صافياً بلغ 151.02 مليون جنيه.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب في الأسهم إلى الشراء، مسجلين صافياً بلغ نحو 132.44 مليون جنيه.

فيما اتجهت تعاملات المصريين إلى البيع في الأسهم، مسجلين صافياً بلغ 283.47 مليون جنيه.



مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 10290 نقطة

أنهى سوق الأسهم السعودية "تداول"، جلسة اليوم الأربعاء باللون الأخضر، ليواصل ارتفاعه للجلسة الخامسة على التوالي، وسط تباين قطاعاته الرئيسية.

وأغلق المؤشر العام للسوق "تاسي" مرتفعاً 0.13% بمكاسب بلغت 13.55 نقطة، صعد بها إلى مستوى 10,809.15 نقطة.

وارتفعت قيم التداول إلى 4.1 مليار ريال، مقابل 3.57 مليار ريال بالجلسة السابقة، وصعدت الكميات إلى 144.17 مليون سهم مقارنة بـ115.47 مليون سهم مليون سهم، بجلسة أمس الثلاثاء.

وغلب اللون الأخضر على أداء القطاعات، بصدارة قطاع الرعاية الصحية الذي صعد 1.82%، وصعد قطاع المواد الأساسية 0.51%، وسجل قطاع البنوك ارتفاعا هامشيا لم يتجاوز 0.52 نقطة.

وجاء إغلاق 9 قطاعات على تراجع، وتصدر قطاع الأدوية الخسائر بعد هبوطه 1.28%، وتراجع قطاع الطاقة 0.31%، وأغلق قطاع الاتصالات متراجعا 0.13%.

وعلى مستوى أداء الأسهم، شملت المكاسب 117 سهما تصدرها "مجموعة الحكير"، بارتفاع نسبته 9.91%، وجاء إغلاق 83 سهما باللون الأحمر، بصدارة سهم "الحفر العربية" الذي هبط 2.19%.

وسجل سهم "سابك" أعلى قيمة تداول 473.64 مليون سهم، وكانت أعلى الكميات لسهم "دار الأركان" بنحو 31.75 مليون سهم.

وفيما يخص أداء السوق الموازي، أغلق مؤشر (نمو حد أعلى) مرتفعا 0.54%، بما يعادل 104.17 نقطة، ليصل إلى مستوى 19,0268.76 نقطة.

وتصدر سهم "الرعاية المستقبلية" المكاسب بارتفاع نسبته 8.91%، وسجل سهم "رواسي" أعلى الخسائر بعد هبوطه 5.48%.

وأنهى المؤشر العام للسوق "تاسي" جلسة امس الثلاثاء مرتفعاَ 0.28%، ليسجل ارتفاعه الرابع على التوالي، في ظل صعود 3 قطاعات كبرى، بقيادة البنوك.

قطاع الاتصالات يدعم بورصة قطر

اختتمت بورصة قطر تعاملات اليوم الأربعاء باللون الأخضر، بدعم صعود 5 قطاعات يتقدمها الاتصالات.

سجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.51% ليغلق عند النقطة 11161.92، رابحاً 56.37 نقطة عن مستوى أمس الثلاثاء.

ودعم أداء الجلسة ارتفاع 5 قطاعات يتقدمها الاتصالات بـ1.50%، بينما انخفض قطاعا النقل، والبضائع والخدمات الاستهلاكية بـ1.30% و 0.08% على التوالي.

وتقدم سهم البنك التجاري الارتفاعات بـ 10% بينما جاء سهم "مخازن" على رأس التراجعات بـ5.76%.

وبشأن التداولات فقد انخفضت السيولة إلى 434.79 مليون ريال، مقابل 459.38 مليون ريال أمس الثلاثاء، كما انخفضت أحجام التداول عند 125.35مليون سهم، مقارنة بـ 150.86 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 14.94صفقة.



ارتفاع المؤشر العام لبورصة الأردن

أنهى المؤشر العام لبورصة عمَّان تعاملات اليوم الأربعاء، مرتفعاً 0.07 بالمائة ليصل إلى مستوى 2678.15 نقطة، رابحاً 1.97 نقطة، عن مستوياته بنهاية جلسة أمس الثلاثاء.

وارتفعت مؤشرات القطاعين المالي والصناعة، وارتفع الأول 0.36 بالمائة، مع صدارة سهم الأردني الكويتي للرابحين بالسوق الأول اليوم بنسبة 6.81 بالمائة، وصعد المتحدة للاستثمارات المالية بنسبة 2.04 بالمائة.

وصعد مؤشر قطاع الصناعة 0.01 بالمائة، بدعم سهم المواسير المعدنية المرتفع بنسبة 4.65 بالمائة، وصعد حديد الأردن بنسبة 4.17 بالمائة.

وعلى الجانب الآخر، تراجع مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.54 بالمائة، مع تقدم سهم البتراء للتعليم على المتراجعين بالسوق الأول بنسبة 6.3 بالمائة، وتراجع سهم الدولية للفنادق والأسواق بنسبة 3.77 بالمائة.

وارتفع حجم التداولات اليوم إلى 3.58 مليون سهم مقابل 5.43 مليون سهم بجلسة أمس الثلاثاء، وتراجعت قيمة التداولات إلى 6.76 مليون دينار، مقابل 9.74 مليون دينار بالجلسة السابقة.

أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع المنصرم فبلغت 18.0 مليون سهم، نُفذت من خلال 11561 صفقة.



تراجع مؤشرات أسواق المال الإماراتية

تراجعت مؤشرات أسواق المال الإماراتية بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء، بالتزامن مع ترقب المستثمرين بيانات نمو الاقتصاد الأمريكي، وتوقعات تخفيف رفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

وبلغ صافي شراء الأجانب من الأسهم في أسواق المال الإماراتية بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء قيمة قدرها 96.75 مليون درهم، بما يعادل 26.36 مليون دولار.

ونفذ المستثمرون الأجانب عمليات شرائية على أسهم دبي وأبوظبي بقيمة تجاوزت 364.294 مليون درهم، أي نحو 99.262 مليون دولار، مقابل عمليات بيعية 267.543 مليون درهم، بما يعادل 72.9 مليون دولار بصافي شراء 96.75 مليون درهم، بحسب بيانات أسواق المال الإماراتية.

وبلغت قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية نحو 288.194 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 217.614 مليون درهم.

وبلغت قيمة مشتريات الأجانب في بورصة دبي نحو 76.100 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 49.929 مليون درهم.

وبلغ صافي شراء الأجانب من الأسهم في سوق أبوظبي 70.58 مليون درهم، مقابل صافي شراء في سوق دبي قدره 26.17 مليون درهم.



بضغط 9 قطاعات ..تراجع مؤشرات بورصة الكويت

تراجعت مؤشرات بورصة الكويت جماعياً في ختام تعاملات اليوم الأربعاء؛ بضغط 9 قطاعات، وعلى رأسها التكنولوجيا.

انخفض مؤشرا السوق "الأول" و "العام" بنسبة 0.49% لكل منهما، كما نزل المؤشران الرئيسي 50 بـ 0.21%، والرئيسي بنسبة 0.48%، عن مستوى أمس الثلاثاء.

بلغت قيمة التداول خلال اليوم 42.56 مليون دينار، وزعت على 148.79 مليون سهم، بتنفيذ 8.94 ألف صفقة.

وأثر على أداء الجلسة تراجع 9 قطاعات في مقدمتها التكنولوجيا بـ 4.81%، بينما ارتفع 3 قطاعات وعلى رأسها الخدمات الاستهلاكية بـ 1.23%، فيما استقر قطاع الرعاية الصحية وحيداً.

على مستوى الأسهم، تقدم "صكوك" القائمة الخضراء بـ 8.57%، فيما جاء "معادن" على رأس التراجعات بـ 4.89%.

وبشأن الأنشط، فقد تصدر سهم "جي اف اتش" المنخفض 1.64% الكميات بـ 16.68 مليون سهم، بينما تصدر سهم "بيتك" السيولة بقيمة 12.43 دينار بانخفاض 1.18%.



مؤشر بورصة مسقط ينخفض بنسبة 0.82%

أنهى المؤشر العام لبورصة مسقط "مسقط 30" تعاملات اليوم الأربعاء، متراجعاً 0.82 بالمائة، بإقفاله عند مستوى 4746.85 نقطة، خاسراً 39.36 نقطة، مقارنة بمستوياته في جلسة أمس الثلاثاء.

وتأثر المؤشر العام بتراجع القطاعين المالي والصناعة، وانخفض الأول بنسبة 1.2 بالمائة، بضغط سهم مسقط للتمويل المتراجع بنسبة 4.76 بالمائة، وتراجع البنك الأهلي بنسبة 3.61 بالمائة.

وانخفض مؤشر الصناعة بنسبة 0.75 بالمائة، بضغط سهم ريسوت للأسمنت المتراجع بنسبة 5.3 بالمائة، وتراجع فولتامب للطاقة بنسبة 2.17 بالمائة.

وعلى الجانب الآخر ارتفع مؤشر قطاع الخدمات 1.02 بالمائة، مع صدارة سهم شل العمانية للرابحين اليوم بنسبة 6.8 بالمائة، وارتفع العنقاء للطاقة بنسبة 3.77 بالمائة.

وحد من ارتفاع قطاع الخدمات تقدم سهم العمانية القطرية للتأمين على المتراجعين اليوم بنسبة 5.33 بالمائة.

وتراجع حجم التداولات اليوم إلى 7.86 مليون سهم، مقابل 10.83 مليون سهم بالجلسة الماضية.

وارتفعت قيمة التداولات إلى 2.83 مليون ريال، مقارنة بنحو 1.67 مليون ريال جلسة أمس الثلاثاء.

وتصدر بنك مسقط الأسهم النشطة حجماً وقيمة ً اليوم، بتداول 1.71 مليون سهم، بقيمة 1.5 مليون ريال.

انخفاض موشرا البحرين

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,927.13، بانخفاض قدره 1.48 نقطة عن معدل الإقفال السابق، كما أغلق مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 658.58، بانخفاض قدره 0.97 نقطة عن معدل إقفاله السابق.



وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة مليون و963 ألفا و498 سهما بقيمة إجمالية قدرها مليون و91 ألفا و995 دينارا بحرينيا تم تنفيذها من خلال 66 صفقة.