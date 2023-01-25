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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

خبيرة فلك تكشف سر زيادة رغبتك في الأكل والنوم والانعزال

تناول الطعام
تناول الطعام

قالت رحاب منيعم، خبيرة علم الفلك أن القمر متواجد في برج الحوت منذ أمس وحتى غدا، وهذا يزيد من رغبة في الانعزال والنوم والكسل.

وتابعت خبيرة علم الفلك، في منشور لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن البعض يفكر في السفر لأماكن بعيدة والبعض يحلم ببحر أو  مطر أو بشيوخ أو رجال دين، «عموما أحلام قمر الحوت لطيفة اغلب الوقت الا لو متقلين في الأكل».

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كما أضافت أن قمر برج الحوت يزيد من رغبتكم في تناول الطعام، والاستيقاظ في وقت متأخر، مشيرة «ناس كتير اتخبطت في صوابع رجلها او عندها الم في القدمين والبعض هيفكر يشتري جزمة أو كوتشي جديد».

وتابعت خبيرة علم الفلك، «يزيد من الدراما شوية والاحساس أنك ضحية، يوم مناسب تطالبوا بحقوق مالية لكم والبعض هيرجعله فلوس او حقوق ناسيها، حدسكم زايد واشارات ممكن تجيلكم زي جملة في أغنية تسمعوها أو آية قرآنية او رقم يفكركم بشخص تأكدوا وقتها أن في شخص بيفكر فيكم او ده إشارة لشيء او اجابة لسؤال شاغل بالكم».

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