عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الجوزاء .. حظك اليوم الخميس 26 يناير 2023 : يوم مناسب لهؤلاء

برج الجوزاء
برج الجوزاء

مواليد برج الجوزاء إنهم بحاجة إلى الإثارة والتنوع والعاطفة وعندما يجدون الشخص المناسب والحبيب والصديق والشخص الذي يتحدثون إليه معًا في واحد، سيكونون مخلصين ومصممين على تقدير قلبهم دائمًا.

ونستعرض توقعات برج الجوزاء وحظك اليوم الخميس 26 يناير 2023 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

txt

خبيرة فلك تكشف سر زيادة رغبتك في الأكل والنوم والانعزال

txt

ابعدي عنه فورا .. الأبراج الأكثر عصبية وقت الخناق

برج الجوزاء وحظك اليوم الخميس 26 يناير 2023

تشير التوقعات الفلكية اليومية إلى أنك قد تتخذ بعض القرارات المهمة على الصعيد الوظيفي وتشعر بالثقة حيال ذلك، يمكن للطلاب التحضير لامتحان تنافسي أو مقابلة، يمكنك تكوين صداقات جديدة اليوم وحضور المناسبات الاجتماعية مع والديك، أولئك الذين عانوا من تقلبات مزاجية ومشاكل في المعدة، يجب أن يكونوا نباتيين وتجنب الأطعمة الغنية بالتوابل.

برج الجوزاء وحظك اليوم مهنيا

قد تعطيك استثماراتك السابقة عوائد جيدة، يمكنك استثمار بعض المال في مشروع جديد، هذا يوم مناسب للأشخاص الذين يعملون في مهنة التدريس.

برج الجوزاء وحظك اليوم صحيا

قد يكون اليوم مناسبًا إلى حد ما لأولئك الذين يعانون من مشاكل في القلب أو ضغط الدم، حان الوقت لتعتني بنفسك وتتخذ خيارات صحية، يمكن لربات البيوت الاستمتاع بعلاج بالتدليك أو قضاء يوم في الرعاية الذاتية.

برج الجوزاء اليوم عاطفياً

قد يفعل الأزواج الملتزمون شيئًا لطيفًا لبعضهم البعض، قد يخطط الأزواج المتزوجون لتمديد عائلاتهم واستقبال مولود جديد.

توقعات برج الجوزاء في شهر يناير 2023

ليس هذا هو الوقت المناسب للذهاب في رحلة حيث قد تتعرض لإصابات أو تصاب بعدوى، الجبهة المالية تبدو معتدلة. يمكنك التخطيط لأموالك ووضع أهداف طويلة المدى. 

برج الجوزاء برج الجوزاء اليوم عاطفيا توقعات برج الجوزاء برج الجوزاء وحظك اليوم مهنيا برج الجوزاء وحظك اليوم صحيا مواليد برج الجوزاء برج الجوزاء وحظك اليوم الخميس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تفاصيل التحقيق مع كهربا في اتحاد الكرة.. هؤلاء حضروا وهذه أقوال اللاعب

ضربه بالجزمة .. خناقة بين رامز جلال وحمو بيكا | تفاصيل

خلصت الحكاية | صلاح خارج ليفربول في هذا الموعد .. وعرضان سوبر للفرعون

منتشرة في البيوت.. تحذير من لعبة أطفال تسبب الموت

صوت وصورة .. مرتضى منصور يجهز مفاجأة قوية لجماهير الزمالك الليلة

شعر به سكان القاهرة.. زلزال بقوة 6.2 ريختر يضرب جزيرة رودس

قرار وزاري بتكليف الشباب من الجنسين بأداء الخدمة العامة اعتبارًا من أول فبراير

تعافوا من الإصابة| شوبير يزف بشرى لجماهير الأهلي قبل كأس العالم للأندية

موضوعات متعلقة

خبيرة فلك تكشف سر زيادة رغبتك في الأكل والنوم والانعزال

منتشرة في البيوت.. تحذير من لعبة أطفال تسبب الموت

ابعدي عنه فورا .. الأبراج الأكثر عصبية وقت الخناق

برج الجوزاء .. حظك اليوم الأربعاء 25 يناير 2023 : استثمارات صغيرة

توقعات برج الثور .. حظك اليوم الأربعاء 25 يناير 2023 : هدية من والديك

توقعات برج الحمل .. حظك اليوم الأربعاء 25 يناير 2023 : سفر فجأة

برج الأسد .. حظك اليوم الأربعاء 25 يناير 2023 : تناول أكل صحي

برج السرطان.. حظك اليوم الأربعاء 25 يناير 2023 : تحذير للمتزوجين

ترشيحاتنا

بيان عاجل من مرشد إيران بعد حرق المصحف في السويد

سلوفاكيا تعلن استعدادها لنقل طائرات ودبابات حربية إلى أوكرانيا ولكن بشرط؟

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 26 يناير 2023 مهنيا وصحيا وعاطفيا

بعد 6 ريختر اليوم | هل دخلت مصر حزام الزلازل؟ البحوث الفلكية يجيب

قوانين وضوابط جديدة.. أهمها منع تعامل شركات السياحة مع العملاء بالعملة الأجنبية

مدد .. تاتو الزمالك لـ ياسمين الخطيب يشعل السوشيال ميديا | شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو بتعاني من المسالك البولية.. 5 أعشاب تزيح عنك الألم

طبيبة تجميل تكشف اسم الحقن المستخدمة لـ ياسمين عز لتفتيح بشرتها

هذا النادي| ظهور محمد صلاح بالأبيض يفتح باب التكهنات بوجهته المقبلة

الأرنب | طبيب يوجّه تحذيرا عاجلا من نوع سمك فيليه مجمد

فيديو

مفاجأة في سعر الدولار بعد تصريحات المستوردين | ماذا يحدث ؟

حرق وتمزيق المصحف .. ماذا ستفعل الدول الإسلامية؟

هنيدي بيته اتحرق وإيهاب توفيق فقد والده.. ماذا فعلت النيران في منازل النجوم؟

حقيقة صور منجم وأطنان الذهب والفضة في تونس.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

عبد المعطى أحمد

ماذا جنينا من 25 يناير؟

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 33

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

أحمد سالم

ضمائر اعتزلت الإنسانية

نهال علام

حب وكراهية

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

د. صفوت عمارة

ازرعوا في رجب لتحصدوا في رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ