رئيس جامعة حلوان: 7 فبراير افتتاح المرحلة الأخيرة في تطوير مستشفي بدر

أجرى اليوم الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان زيارة تفقدية لمستشفى بدر الجامعي لمتابعة سير أعمال التطوير والتحديث حيث تتوالى إنجازات جامعة حلوان في تطوير المستشفى، ويتم افتتاح المرحلة الأخيرة يوم الثلاثاء الموافق 7 فبراير 2023، ويأتي ذلك في ضوء اهتمام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتطوير المستشفيات الجامعية والتعليمية.

وتجرى أعمال التطوير والتحديث لمستشفى بدر الجامعي تحت إشراف الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتور وليد السروجى عميد كلية الطب والقائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور وائل عمر المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة حلوان، الدكتور محمد فاضل مدير المستشفى، الأستاذ الدكتور محمد العوام نائب المدير.

وأشار الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان أن الجامعة قامت ببدء خطة التطوير منذ استلام المستشفى من وزارة الصحة في يوليو 2014، كما حرصت على توفير كل التخصصات الطبية لتلبية احتياجات المرضى وكذلك تطوير البنية التحتية وزيادة أعداد الأسرة والعيادات الخارجية من أجل استيعاب وخدمة أكبر عدد من سكان المناطق المحيطة بالمستشفى، وبدأت خطة التطوير الفعلية يناير 2017 وتم تقسيم العمل على أكثر من مرحلة.

وأوضح رئيس جامعة حلوان أنه تم افتتاح المرحلة الأولى من تطوير مستشفي بدر الجامعي في سبتمبر 2019 وذلك في إطار التطوير المستمر لمنشآت الجامعة والسعي الدائم لرفع جودة الأداء التعليمي والخدمي والصحي حيث تم العمل الدائم لتحسين أداء المستشفى ليكون على أعلى مستوى من الأمن والسلامة الصحية والمهنية لتقديم أفضل رعاية صحية ممكنة للمواطن وتوفير كافة سبل الراحة والمساعدة، وشمل الافتتاح مبنى العيادات الخارجية (أ) ومبنى (ب)، ويضم مبنى (أ) عيادات سمعيات ومعامل بنك دم ومعامل وأشعة، وأجهزة الايكو ورسم القلب بالمجهود وجميعها على أحدث مستوى طبي من حيث الإمكانات، كما يضم مبنى (ب) والذي يشمل عمليات الطوارئ والحوادث، وسكن الأطباء، ٧ عيادات جديدة لتصبح ١٨ عيادة، وكذا تطوير سكن الأطباء والمعامل وبنك الدم، وغرف العمليات.

كما شملت أيضًا تغيير شبكات الكهرباء الداخلية والخارجية وكشافات الطوارئ وتغيير شبكات الصرف الصحي وإطفاء الحريق، وتم رفع السعة السريرية بالمستشفى لتصل إلى ٢٠٠ سرير، كما تم إضافة تجهيزات حديثة ووحدات علاجية جديدة وهي جناح عمليات من خمسه غرف كبسولات KLS Martin .

كما تم تزويد المستشفى بأحدث جهاز لقسطرة القلب والأوعية الدموية Phillips Azurian ورفع كفاءة وتطوير المعامل وبنك دم ومشتقاته وقسم الأشعة المقطعية ووحدة القلب التشخيصية بالمستشفى ووحدة المناظير الجراحية جراحة عامة وأقسام العظام والمسالك وجراحة العيون، والأنف والأذن ومناظير الجهاز الهضمي التشخيصية والعلاجية.

كما تم تحديث وحدات الكلية الصناعية وضم ١٦ جهاز استصفاء دموي حديث، وتطوير أقسام رعاية الأطفال والمبسترين والطوارئ والعيادات التخصصية وتوفير سكن متميز بالمستشفى وقاعات تدريسية وتدريبية.

هذا وقد تم افتتاح وحدة علاج الأورام والعلاج الكيميائي بمستشفى بدر الجامعي، في سبتمبر 2020 وتهدف وحدة علاج الأورام والعلاج الكيميائي بمستشفى بدر كلية الطب جامعة حلوان إلى خدمة جميع مرضى الأورام كرعاية نهارية مجهزة بالكامل بها صيدلية إكلينيكية لتحضير العلاج بشكل آمن، مجهزة بأحدث الإمكانات، لتقديم خدمة طبية متميزة دون عناء لمرضى الأورام.

وتم بدء تشغيل وحدة القسطرة القلبية والأوعية الدموية بمستشفى بدر الجامعى، التى تم تزويدها بأحدث وحدة للقسطرة القلبية والأوعية الدموية من إنتاج شركة فيليبس، وجاهزية المستشفى بأحدث أجهزة لجراحات القلب المفتوح والصدر بفريق طبى متخصص من استشاريين قسم جراحة القلب الصدر بالتعاون مع قسم القلب على مدار اليوم.

كما أفتتح الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان المرحلة الثانية من أعمال التطوير بالمستشفى، حيث تم افتتاح وحدة الرعاية المركزة والتي تم دعمها بعدد 12 سريرا ليصل إجمالي عدد الأسرة بالرعاية 25 سريرا، كذلك افتتاح القسم الداخلي بعدد 21 سرير رعاية متوسطة، كذلك وحدة الغسيل الكلوي بإجمالي 18 سريرا، بالإضافة إلى افتتاح قسم قطاع الأغذية الذي يتضمن المطبخ الخاص بالمستشفى.

وأوضح الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة أنه سيتم خلال المرحلة الثالثة افتتاح المبنى الإداري والحضانات وقسم المناظير وقسم لعمليات النساء والولادة وقسم داخلى، مؤكدًا أن مستشفي بدر الجامعي التابع لكلية الطب جامعة حلوان، تعد واجهة علاج لجميع مرضى مدينة بدر والمدن المجاورة لإجراء العمليات الجراحية الحساسة والدقيقة بفضل ما يمتلكه المستشفى من تطور هائل في التجهيزات الطبية التي توفرها رئاسة الجامعة، وكوكبة من أهم أعضاء هيئة التدريس الطبي في مصر.