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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج العقرب .. حظك اليوم الجمعة 27 يناير 2023 : زواج ناجح

برج العقرب وحظك اليوم
برج العقرب وحظك اليوم

امرأة برج العقرب عميقة وذكية ولها حدود قوية، عندما تحب، تحب من كل قلبها وتكون مستعدة للموت من أجل تلك المشاعر الحقيقية، هذا يجعلها حساسة للغاية، وخائفة من الخيانة، وغالبًا ما تكون مؤلمة وغاضبة.

ونستعرض توقعات برج العقرب وحظك اليوم الجمعة 27 يناير 2023 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

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برج العقرب وحظك اليوم الجمعة 27 يناير 2023

قد يكسب بعض المهنيين احترام كبار الموظفين إذا عملوا بجد وأثبتوا أنهم يستحقون، إذا كنت بحاجة إلى نصيحة فتحدث إلى والديك أو أجدادك، سيكون هناك الكثير من النشاط في حياتك الاجتماعية اليوم حيث من المحتمل أن تسمع من أصدقاء فقدوا منذ فترة طويلة وتتواصل مع أحد معارفك العزيزين، يمكنك الذهاب في رحلة قصيرة لتصفية ذهنك، يمكن أن يؤدي إلى إعادة تقييم قيمك.

برج العقرب وحظك اليوم مهنيا

من المرجح أن يؤدي الحفاظ على مكانة جيدة مع كبار المسؤولين في الشركة إلى زيادة فرص العمل لديك، بالنسبة للبعض، قد تكون هناك مكاسب مالية.

برج العقرب وحظك اليوم صحيا

قد تساعد اليوجا والأشكال الأخرى من التمارين في عملية أن تصبح لائقًا بدنيًا وعقليًا، ستبذل أيضًا جهدًا لاستئناف ممارسة التمارين الرياضية المعتادة، سيساعدك الحفاظ على نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام على التخلص من أرطال الوزن.

برج العقرب وحظك اليوم عاطفيا

قد يكون لأزواج العقرب علاقة قوية، سيحسد الناس قربك من بعضهم البعض، من المرجح أن تكون نموذجًا رومانسيًا يحتذى به اليوم.

توقعات برج العقرب خلال الأيام المقبلة

على الرغم من وجود فواق في العلاقة مع أقاربك ، إلا أن الرابطة بين أفراد الأسرة ستبقى قوية، يمكن أن تسبب تصرفات الأطفال الجامحة ضغوطًا في المنزل. 

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