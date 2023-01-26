تونس.. السلطات تحذر من عروض عمل وهمية بالخارج

حذّرت وزارة التشغيل والتكوين المهني، بتونس، اليوم الخميس، من الإنسياق وراء عروض وهمية لمكاتب توظيف بالخارج غير قانونية تقدم وعودا للحصول على عقود شغل بالخارج مقابل دفع مبالغ مالية، مذكّرة بأنّ الإطار القانوني يمنع منعا باتا تقديم خدمات للتوظيف بالخارج بمقابل مادي مهما كانت قيمته.

وذكرت الوزارة التونسية في بيان لها، عن تواتر الإشعارات الواردة على مصالحها والهياكل تحت الإشراف حول تعمّد مكاتب توظيف بالخارج غير قانونية التحايل على الباحثين عن شغل والإيهام بتقديم خدمات وهمية ووعود زائفة للحصول عقود شغل بالخارج وذلك مقابل دفع مبالغ مالية.

وحثت الوزارة التونسية الباحثين عن شغل إلى التعامل حصريا مع مكاتب التوظيف بالخارج المتحصلة على ترخيص قانوني لممارسة مهمة الوساطة والتي تتولى الوزارة متابعتها وتقييم أنشطتها، مؤكدة توفر القائمة المحينة لهذه المؤسسات على الموقع الرسمي للوزارة عبر الرابط التالي :

https://www.emploi.gov.tn/sites/default/files/inline-files/liste_bureau_ar_31.pdf

وأشارت الوزراة التونسية الي انه يمكن التسجيل مباشرة على موقع "واب" الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل للتشغيل الخاصة بالتشغيل بالخارج والإطلاع على جميع العروض المتوفرة على الرابط التالي: www.aneti-international.tn

وطالبت وزارة التشغيل والتكوين المهني، التونسية ، مختلف وسائل الإعلام إلى اشتراط الاستظهار بالترخيص القانوني عند إدراج إعلانات إشهارية لفائدة المؤسسات الخاصة للتوظيف بالخارج.

وناشدت أيضا ضرورة الاتصال بالإدارة العامة للتوظيف بالخارج واليد العاملة الأجنبية للإشعار عند الحاجة www.emploi.