عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تونس.. السلطات تحذر من عروض عمل وهمية بالخارج

تونس
تونس

حذّرت وزارة التشغيل والتكوين المهني، بتونس، اليوم الخميس، من الإنسياق وراء عروض وهمية لمكاتب توظيف بالخارج غير قانونية تقدم وعودا للحصول على عقود شغل بالخارج مقابل دفع مبالغ مالية، مذكّرة بأنّ الإطار القانوني يمنع منعا باتا تقديم خدمات للتوظيف بالخارج بمقابل مادي مهما كانت قيمته.

وذكرت الوزارة التونسية في بيان لها، عن تواتر الإشعارات الواردة على مصالحها والهياكل تحت الإشراف حول تعمّد مكاتب توظيف بالخارج غير قانونية التحايل على الباحثين عن شغل والإيهام بتقديم خدمات وهمية ووعود زائفة للحصول عقود شغل بالخارج وذلك مقابل دفع مبالغ مالية.

وحثت الوزارة التونسية  الباحثين عن شغل إلى التعامل حصريا مع مكاتب التوظيف بالخارج المتحصلة على ترخيص قانوني لممارسة مهمة الوساطة والتي تتولى الوزارة متابعتها وتقييم أنشطتها، مؤكدة توفر القائمة المحينة لهذه المؤسسات على الموقع الرسمي للوزارة عبر الرابط التالي :

https://www.emploi.gov.tn/sites/default/files/inline-files/liste_bureau_ar_31.pdf

وأشارت الوزراة التونسية الي انه  يمكن التسجيل مباشرة على موقع "واب" الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل للتشغيل الخاصة بالتشغيل بالخارج والإطلاع على جميع العروض المتوفرة على الرابط التالي: www.aneti-international.tn

وطالبت وزارة التشغيل والتكوين المهني، التونسية ، مختلف وسائل الإعلام إلى اشتراط الاستظهار بالترخيص القانوني عند إدراج إعلانات إشهارية لفائدة المؤسسات الخاصة للتوظيف بالخارج.

وناشدت أيضا ضرورة  الاتصال بالإدارة العامة للتوظيف بالخارج واليد العاملة الأجنبية للإشعار عند الحاجة www.emploi. 

تونس تؤكد أهمية العمل العربي في تطوير السياسات للنهوض بالفئات الاجتماعية الضعيفة

تونس تصدق على اتفاقية قرض من الوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل برنامج الإصلاحات

تونس الوكالة الفرنسية للتنمية الوكالة الوطنية للتشغيل وزارة التشغيل مقابل مادى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عقوبة جديدة ضد محمود كهربا بسبب هذا الفيديو.. مفاجأة للجماهير

بفرمان أسامة نبيه.. مرتضى منصور يكشف أولى صفقات الزمالك

قرار عاجل من الخطيب في الأهلي..تفاصيل

لايف مهم جدًا .. خالد الغندور يفجر مفاجأة بشأن اتحاد الكرة

5 جنيهات مرة واحدة|خبراء يتوقعون هبوطا قويا للدولار قريبا وسعره الآن مفاجأة

بسبب مرتضى.. أول رد فعل من خالد الغندور على استقالة لجنة الانضباط

بسبب مرتضي منصور..إعلامي شهير يهاجم اتحاد الكرة

ذهب لتحية الجماهير.. تطور عاجل في جلسة التحقيق مع كهربا باتحاد الكرة

موضوعات متعلقة

تونس.. الحكم على مدير ديوان رئيس الجمهورية سابقا بالحبس 6 أشهر |تفاصيل

تونس.. قيس سعيد يصدر أمرا رئاسيا بخصوص الانتخابات التشريعية

ترشيحاتنا

البابا فرنسيس: نعيش حربا عالمية ثالثة

مصطفى بكري: زيادة التبادل التجاري بين مصر والهند لتصل 12 مليار دولار.. فيديو

بعد استقالة لجنة الانضباط .. إبراهيم فايق: الوضع أقرب للانفجار

من بيلاروس .. قوات جديدة لـ الجيش الروسي تستعد لدخول أوكرانيا

بتهمة ازدراء الدين المسيحي والإسلامي.. مبروك عطية يواجه الحبس 5 سنوات

الحسيني قارئاً وجمعة خطيبا.. مسجد الشرطة يستقبل الجمعة الأولى من شهر رجب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش بس سنانه.. شاب يستبدل شعره بسلاسل دهب في الجمجمة | شاهد

تنورة ومزمار.. عروض لفرق استعراضية مختلفة بـ معرض الكتاب

فساتين مقلوبة وملابس غريبة.. عرض أزياء يثير السخرية على السوشيال ميديا| شاهد

مكتوب أورجينال.. 6 صور تكشف الفرق بين النسكافيه الأصلي والمضروب

فيديو

كيف تتعامل مع الزلازل وتحمي أبناءك من خطرها .. فيديو

هياكل وجثامين حمير .. صحراء الفيوم تروي مأساة | فيديو

زوجته استنجدت بيه .. قصة سباك مات دفاعا عن شرفه في القليوبية

49 تميمة .. فك لغز مومياء الصبي الذهبي بعد قرن من اكتشافه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

صناعة العبيد

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

عبد المعطى أحمد

ماذا جنينا من 25 يناير؟

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 33

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

أحمد سالم

ضمائر اعتزلت الإنسانية

نهال علام

حب وكراهية

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

اﻟﻤﺰﻳﺪ