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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جريمة بشعة.. أب يقتل رضيعه خنقا ويضعه في بالوعة صرف صحي بتونس

تونس علم
تونس علم

باشرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية في تونس النظر في قضية مقتل رضيع على يد والده خنقا واخفائه داخل بالوعة مياه الصرف الصحي بالمنزل الكائن بجهة " شبّاو" بولاية منوبة.

كان زوجان تقدما الى أعوان الحرس الوطني بتونس  وزعما أن مجهولا أو مجهولين اختطفوا ابنهما الرضيع من نافذة غرفته أثناء نومه.

وبمعاينة أعوان الحرس لمكان الواقعة المزعومة لم يجدوا أي آثار للخلع ، وبمقتضى اذن قضائي كثفوا من تفتيش المنزل ليعثروا على الرضيع البالغ من العمر 7 أشهر داخل بالوعة مياه الصرف الصحي بالمنزل وكان جثة هامدة، وكشف تقرير الطب الشرعي أن وفاته ناتجة عن عملية خنق من الرقبة.

وحسب أوراق ملف القضية توجهت الشكوك نحو الزوجين ليعترف الزوج أن خلافا نشب بينهما فعمد الى خنق ابنه الرضيع وعند تأكده من وفاته أخفاه داخل بالوعة مياه الصرف الصحي.

وشرعت الدائرة الجنائية في النظر ملف القضية مع اصدار بطاقة جلب قضائية في حق الزوجة بسبب تغيبها عن الحضور أمام هيئة المحكمة.

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