عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تحديات الأمن القومي المصري.. محاضرة في معهد الوفد بمناسبة تحرير سيناء.. الأحد

تحديات الامن القومي
تحديات الامن القومي المصري..محاضرة في معهد الوفد

ينظم معهد الوفد للدراسات السياسية برئاسة الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد المصري وعميد المعهد محاضرة تثقيفية تحت عنوان "تحديات الامن القومي المصري في عالم متغير"، وذلك بمناسبة الذكرى ٤٢ لتحرير سيناء.

يحاضر في المحاضرة اللواء دكتور احمد الشحات استاذ العلوم السياسية واستشاري الامن القومي والاقليمي ويتطرق فيها الى التهديدات التي تتعرض لها الدولة المصرية، كذلك التحديات التي تسعى لتجاوزها.
تعقد المحاضرة في تمام الرابعة مساء بعد غدا الأحد بحضور رئيس الوفد المصري، بمعهد الدراسات السياسية بالمقر الرئيسي للحزب ١ شارع بولس حنا الدقي.

معهد الوفد للدراسات السياسية الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد تحديات الأمن القومي المصري تحرير سيناء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

12 درجة والأمطار رعدية|الشتاء يعود بقوة والأرصاد تفجر مفاجأة عن الساعات المقبلة

60 جنيهًا|مفاجأة في أسعار الدواجن بعد تراجع الأعلاف.. والبيض يسجل هذا الثمن

زفة في الجو.. عروسان يستأجران طائرة من مصر للطيران للاحتفال بزفافهما وسط المعازيم|فيديو

تعليق صادم من رئيس نادي سموحة على انضمام موديست للفريق

مفاجأة غير سعيدة لتجار الذهب

مفاجأة..ماذا عثرت النيابة العامة في منزل المتهم بتقطيع أحشاء طفل شبرا الخيمة؟

بعد غياب 72 عامًا| ملك مصر السابق يعود لقصره في الإسكندرية.. تفاصيل

حفاظا على حياتك في الأسانسير .. 7 نصائح مهمة حال انقطاع الكهرباء

ترشيحاتنا

الخزانة الأمريكية: كل خيارات واشنطن متاحة للرد على تهديدات الصين‎

دعاء ثالث جمعة من شوال لقضاء الكرب.. أدركه بـ 3 كلمات نبوية

ننشر اعترافات المتهم الأول بتمزيق أحشاء طفل شبرا الخيمة

900 مليون جنيه|الداخلية تكشف أضخم عملية غسيل أموال في البلاد.. التفاصيل

حكومة نتنياهو تطلب تمديداً آخر لمهلة تجنيد اليهود المتزمتين

60 جنيهًا|مفاجأة في أسعار الدواجن بعد تراجع الأعلاف.. والبيض يسجل هذا الثمن


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتصميم أنيق وميزات عصرية.. هاتف Reno Oppo Reno 11 5G

حسام داغر يحتفل بعيد ميلاده وسط أبطال مسرحية "النقطة العمياء"

سعر خرافي ..شاهد إطلالة مني زكي تثير ضجة بالسوشيال ميديا

موجود في كل منزل ... مكون لطرد الناموس دون مبيد

فيديو

مصرية أشعلت الاحتجاجات في جامعة كولومبيا.. فمن هي؟

حبس تيك توكر شهير بعد بلوغه مليون متابع

«وَالأرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا».. خبير مصري: طالما حدث كسوف للشمس فقد يعقبه زلازل|فيديوجراف

انطلاق فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية بمدينة مصر للألعاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حالة الفقر في العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية من تغول الرياضة على الشباب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نجيب محفوظ في "أبوظبي"!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رابطة العالم الإسلامي في عهدها الجديد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سيناء.. أرض التضحيات

اﻟﻤﺰﻳﺪ