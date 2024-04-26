تحديات الأمن القومي المصري.. محاضرة في معهد الوفد بمناسبة تحرير سيناء.. الأحد

ينظم معهد الوفد للدراسات السياسية برئاسة الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد المصري وعميد المعهد محاضرة تثقيفية تحت عنوان "تحديات الامن القومي المصري في عالم متغير"، وذلك بمناسبة الذكرى ٤٢ لتحرير سيناء.

يحاضر في المحاضرة اللواء دكتور احمد الشحات استاذ العلوم السياسية واستشاري الامن القومي والاقليمي ويتطرق فيها الى التهديدات التي تتعرض لها الدولة المصرية، كذلك التحديات التي تسعى لتجاوزها.

تعقد المحاضرة في تمام الرابعة مساء بعد غدا الأحد بحضور رئيس الوفد المصري، بمعهد الدراسات السياسية بالمقر الرئيسي للحزب ١ شارع بولس حنا الدقي.