من أجمل اللحظات .. ماجد المصري يعلق على مشاركته بعيد تحرير سيناء

أعرب الفنان ماجد المصري بسعادته بالمشاركة فى إحتفالية عيد تحرير سيناء.

ونشر الفنان ماجد المصري فيديو من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام وهو يلقي بكلمته أثناء الاحتفالية وكتب ، معلقا: “من أجمل اللحظات التي عشتها وأنا أتحدث عن حماة الوطن، وعن بلدي الغالية مصر أم الدنيا، احتفاليه ذكرى تحرير سيناء.. تحيا مصر وشعب مصر”.

وشارك مجموعة من الفنانين، في احتفالية مجلس القبائل والعائلات المصرية بعيد تحرير سيناء الـ42.

وشارك في الاحتفالية الفنان منذر رياحنة ، والفنان ماجد المصري والفنان عصام السقا، وقاموا بترديد عبارات ملهمة مثل، :" سيناء حرة قوية ".

ونظم مجلس القبائل والعائلات المصرية، احتفالية بالعاصمة الإدارية الجديدة احتفاء بعيد تحرير سيناء الـ٤٢.

وعلى صعيد أخر ، وجه الفنان ماجد المصرى، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”، رسالة إلى تامر حسنى بعد ظهور ابنه أدهم معه فى حفله الأخير.

وقال ماجد المصرى: “شكرا جدا يا تيمو بجد فرصة كبيرة جدا ظهور آدم المصرى معاك”.

وقرر تامر حسنى الرد على ماجد المصرى قائلا: “الفرصة دى هو يستاهلها لأنه موهوب بجد وأخلاقه عالية ده غير إنه ابن الغالى أوى اوى”.

وقد نشر الفنان ماجد المصري، مقطع فيديو عبر حسابه على تطبيق “تيك توك”، من لقاء متلفز له في أحد البرامج العربية، علق من خلاله على أزمة مسلسل “زوجة واحدة لا تكفي”، التي أثيرت في دولة الكويت.

وقال ماجد المصري، في تصريحاته: «زنا المحارم موجود ولكن الجرأة في عرض الموضوع على المُشاهد، وتعدد الزوجات موجود والراجل ما بيعملش حاجة غلط لكن المفروض إنه يعلم زوجته، لكن أنا بقول إن زوجة واحدة تكفي طبعا».

كان الفنان ماجد المصري قرر الخروج عن صمته والرد على الانتقادات الكثيرة التى تعرض لها بسبب بعض مشاهد مسلسل “زوجة واحدة لا تكفى”، وذلك من جانب وزارة الإعلام الكويتية، حيث صدر قرار بمنعه من التمثيل وبصحبته آيتن عامر.

وقال ماجد المصري، في تصريحات تليفزيونية: “مش عارف ليه الكويت خدوها على نفسهم، والمسلسل فيه جنسيات كتير ولو حد خاين فـ أنا المصري أنا اللي خُنت واتجوزت عليها ثلاثة، ليه هنا المصريين معملوش أي مشكلة يعني؟!”