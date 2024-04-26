عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

من أجمل اللحظات .. ماجد المصري يعلق على مشاركته بعيد تحرير سيناء

ماجد المصري
ماجد المصري

أعرب الفنان ماجد المصري بسعادته بالمشاركة فى إحتفالية عيد تحرير سيناء.

 ونشر الفنان ماجد المصري فيديو من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام وهو يلقي بكلمته أثناء الاحتفالية وكتب ، معلقا: “من أجمل اللحظات التي عشتها وأنا أتحدث عن حماة الوطن، وعن بلدي الغالية مصر أم الدنيا، احتفاليه ذكرى تحرير سيناء.. تحيا مصر وشعب مصر”.

وشارك مجموعة من الفنانين، في احتفالية مجلس القبائل والعائلات المصرية بعيد تحرير سيناء الـ42.

وشارك في الاحتفالية الفنان منذر رياحنة ، والفنان ماجد المصري والفنان عصام السقا، وقاموا بترديد عبارات ملهمة مثل، :" سيناء حرة قوية ".

ونظم مجلس القبائل والعائلات المصرية، احتفالية بالعاصمة الإدارية الجديدة احتفاء بعيد تحرير سيناء الـ٤٢.

txt

حمادة هلال يوضح سبب إعتذار ماجد المصري عن مسلسل المداح 4 |خاص

txt

أنا أم العروسة.. بدرية طلبة تستعد لزفاف ابنتها بهذه الطريقة

وعلى صعيد أخر ، وجه الفنان ماجد المصرى، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”، رسالة إلى تامر حسنى بعد ظهور ابنه أدهم معه فى حفله الأخير.

وقال ماجد المصرى: “شكرا جدا يا تيمو بجد فرصة كبيرة جدا ظهور آدم المصرى معاك”.

وقرر تامر حسنى الرد على ماجد المصرى قائلا: “الفرصة دى هو يستاهلها لأنه موهوب بجد وأخلاقه عالية ده غير إنه ابن الغالى أوى اوى”.

 

وقد نشر الفنان ماجد المصري، مقطع فيديو عبر حسابه على تطبيق “تيك توك”، من لقاء متلفز له في أحد البرامج العربية، علق من خلاله على أزمة مسلسل “زوجة واحدة لا تكفي”، التي أثيرت في دولة الكويت.

وقال ماجد المصري، في تصريحاته: «زنا المحارم موجود ولكن الجرأة في عرض الموضوع على المُشاهد، وتعدد الزوجات موجود والراجل ما بيعملش حاجة غلط لكن المفروض إنه يعلم زوجته، لكن أنا بقول إن زوجة واحدة تكفي طبعا».

كان الفنان ماجد المصري قرر الخروج عن صمته والرد على الانتقادات الكثيرة التى تعرض لها بسبب بعض مشاهد مسلسل “زوجة واحدة لا تكفى”، وذلك من جانب وزارة الإعلام الكويتية، حيث صدر قرار بمنعه من التمثيل وبصحبته آيتن عامر.

وقال ماجد المصري، في تصريحات تليفزيونية: “مش عارف ليه الكويت خدوها على نفسهم، والمسلسل فيه جنسيات كتير ولو حد خاين فـ أنا المصري أنا اللي خُنت واتجوزت عليها ثلاثة، ليه هنا المصريين معملوش أي مشكلة يعني؟!”

أحدث أعمال ماجد المصري أفلام ماجد المصرى إحتفالية عيد تحرير سيناء اخبار ماجد المصري اعمال ماجد المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

12 درجة والأمطار رعدية|الشتاء يعود بقوة والأرصاد تفجر مفاجأة عن الساعات المقبلة

60 جنيهًا|مفاجأة في أسعار الدواجن بعد تراجع الأعلاف.. والبيض يسجل هذا الثمن

زفة في الجو.. عروسان يستأجران طائرة من مصر للطيران للاحتفال بزفافهما وسط المعازيم|فيديو

تعليق صادم من رئيس نادي سموحة على انضمام موديست للفريق

مفاجأة غير سعيدة لتجار الذهب

مفاجأة..ماذا عثرت النيابة العامة في منزل المتهم بتقطيع أحشاء طفل شبرا الخيمة؟

بعد غياب 72 عامًا| ملك مصر السابق يعود لقصره في الإسكندرية.. تفاصيل

حفاظا على حياتك في الأسانسير .. 7 نصائح مهمة حال انقطاع الكهرباء

موضوعات متعلقة

تشرفت بالمشاركة .. كريم فهمي يروج لفيلم السرب

موعد وتفاصيل حفل مروة ناجي فى الأوبرا

الصور الأولى من حفل زفاف ابنة بدرية طلبة.. شاهد

أنا أم العروسة.. بدرية طلبة تستعد لزفاف ابنتها بهذه الطريقة

«ماحدش بارك لي علطول».. محمد علي رزق يكشف كواليس مسلسل «صيد العقارب»

"انتظروني".. شريف منير يروج لدوره في فيلم "السرب"

أحمد فؤاد سليم يكشف كواليس دخوله عالم التمثيل

"محدش مش عامل".. نجوى كرم تكشف حقيقة خضوعها لعملية التجميل

ترشيحاتنا

الخزانة الأمريكية: كل خيارات واشنطن متاحة للرد على تهديدات الصين‎

دعاء ثالث جمعة من شوال لقضاء الكرب.. أدركه بـ 3 كلمات نبوية

ننشر اعترافات المتهم الأول بتمزيق أحشاء طفل شبرا الخيمة

900 مليون جنيه|الداخلية تكشف أضخم عملية غسيل أموال في البلاد.. التفاصيل

حكومة نتنياهو تطلب تمديداً آخر لمهلة تجنيد اليهود المتزمتين

60 جنيهًا|مفاجأة في أسعار الدواجن بعد تراجع الأعلاف.. والبيض يسجل هذا الثمن


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتصميم أنيق وميزات عصرية.. هاتف Reno Oppo Reno 11 5G

حسام داغر يحتفل بعيد ميلاده وسط أبطال مسرحية "النقطة العمياء"

سعر خرافي ..شاهد إطلالة مني زكي تثير ضجة بالسوشيال ميديا

موجود في كل منزل ... مكون لطرد الناموس دون مبيد

فيديو

مصرية أشعلت الاحتجاجات في جامعة كولومبيا.. فمن هي؟

حبس تيك توكر شهير بعد بلوغه مليون متابع

«وَالأرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا».. خبير مصري: طالما حدث كسوف للشمس فقد يعقبه زلازل|فيديوجراف

انطلاق فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية بمدينة مصر للألعاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حالة الفقر في العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية من تغول الرياضة على الشباب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نجيب محفوظ في "أبوظبي"!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رابطة العالم الإسلامي في عهدها الجديد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سيناء.. أرض التضحيات

اﻟﻤﺰﻳﺪ