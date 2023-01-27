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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

أحمد صالح: لم أشاهد تطورا للتحكيم في وجود كلاتنبرج.. وصفقة السعيد غير مفيدة للزمالك

صدى البلد

أكد أحمد صالح نجم الزمالك السابق، أنه لم يشاهد أي تطور تحكيمي، مؤكدا أن فترة كلاتنبرج كان هناك أداءًا سيئا من جانب الحكام في الدوري المصري أو القسم الثاني.

وقال صالح في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "بابا فاسيليو تم التعامل معه بشكل جيد، في غزل المحلة، وكان يريد وضع قدمه في مصر ثم انتقل لتدريب البنك الأهلي، وتاكيس جونياس عمل مع دجلة ثم بيراميدز، فماذا فعل في تطوير هذه الفرق؟".

وأضاف: "دفاع الزمالك يعاني منذ مباراة أسوان، ومحمد عبدالغني غير موفق، والمفروض أن اللاعب الكبير هو يحمل على عاتقه المسئولية، لكن حسام عبدالمجيد هو من ظهر بشكل طيب، ومصطفى الزناري غير موفق أيضا، ومحمود علاء رحل بسبب حالة عدم التوفيق وهجوم السوشيال ميديا ضده، وكان يتعرض لضغوط جماهيرية".

 

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وأكمل: "علاء مساك جيد، ويسعى للانضمام لمنتخب مصر، وعودته ستكون مفيدة للزمالك في الوقت الراهن، ويحسب لمجلس إدارة الزمالك دعمه للجماهير، وأداء الفريق غير مرضي في الدور الأول".

وتابع: "الأهلي بدا يستعيد مستواه، وتغييرات فيريرا أثرت على أداء الزمالك، وخروج المثلوثي في لقاء القمة تسبب في الخسارة، والمدرب كان يعتمد على لاعبين في مركز الظهير الايسر بخلاف عبدالشافي رغم أنه لاعب كبير، وهو قادر على المشاركة بشكل طبيعي، لكنه يحصل على فرصة قليلة في وجود فتوح الذي يعتبر الأفضل حاليا وهو مفتاح لعب هام".

وزاد: "الظلم بالنسبة لـ فتوح وهو السبب فيه، وهو من أسباب ما حدث، لم يكن عليه مغادرة معسكر الفريق في لقاء الداخلية، يجب توجيه اللوم له، ورغم ذلك هو الظهير الأيسر الأفضل في مصر، والأخطاء والتصريحات السيئة موجودة في أي نادٍ، وفيريرا مدرب كبير وكنت أتعلم كثيرا منه".

وأكد: "لآ يوجد شللية ضد فيريرا مطلقا، وكل اللاعبين حصلت على فرصة اللعب، اللاعبين علاقتهم جيدة داخل النادي، وهناك لاعبين مميزين مثل سيد نيمار في الظهير الأيمن الذي اعتبره أفضل من محمد هاني".

وأكمل: "أحمد عبدالقادر من أفضل اللاعبين في مركز الجناح الأيسر، هو لاعب لديه حلول داخل المستطيل الأخضر".

وأردف: "عبدالله السعيد سيكون صفقة شو اعلامي، هو وصل لسن 38 سنة، والزمالك في حاجة لضم لاعب صغير يلعب في الوسط 5 سنوات".

وأتم: "كنت أتمنى حصول المدرب المصري فرصة كبيرة في الزمالك، وأتمنى التوفيق له في المرحلة المقبلة".

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