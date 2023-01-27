طرح رواية "سلام على إبراهيم" للمؤرخ والروائي محمد عفيفي

طرحت دار الشروق للنشر والتوزيع، رواية “سلام على إبراهيم"، للمؤرخ دكتور محمد عفيفي.

يقول د. عماد أبو غازي عن الرواية:

«في روايته الجديدة «سلامٌ على إبراهيم» يأخذنا محمد عفيفي إلى سنوات ما بعد الحرب العالمية الثانية في مصر؛ السنوات التي مهدت أحداثها للتغيرات العميقة التي حددت مصير مصر لعقود طويلة تالية.

تقع الرواية في السنوات الثلاث التي أعقبت نهاية الحرب، البداية في مطلع عام 1946، والنهاية مع الختام الدامي لعام 1948، ومن خلال ما يدور بين شخوصها، وجُلُّهم شخصيات تاريخية حقيقية، نكتشف بعض ما كان يدور في كواليس القصر الملكي حينئذ.

تجري الأحداث في أجواء الاحتفال بالمئوية الأولى لرحيل إبراهيم باشا، ومحاولات استغلالها في تجميل صورة فاروق وصورة الملكية المتراجعة شعبيًّا. وتستند إلى وقائع حقيقية، لكن محمد عفيفي لم يتعامل معها برؤية المؤرخ الذي يوثق حدثًا تاريخيًّا ويحلله، بل بخيال الروائي الذي يخلق الأحداث وينسج جمل الحوار متحررًا مما يكبل المؤرخ من قيود.

في عمله الثاني يرسِّخ محمد عفيفي أقدامه في عالم الرواية، بعد أن احتلَّ مكانه البارز في عالم الكتابة التاريخية، مستفيدًا من التراكم الذي حققه في دراسته للتاريخ، مقدمًا لنا مزيجًا مثيرًا من المتعة والمعرفة».

عن المؤلف، د. محمد عفيفي؛ له مؤلفات عديدة باللغتيْن العربية والفرنسية منها: عرب وعثمانيون، شبرا، نوافذ جديدة: تاريخ آخر لمصر. وصدرت روايته الأولى «يعقوب» عن دار الشروق عام 2020.

وهو أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر ورئيس قسم التاريخ السابق بكلية الآداب - جامعة القاهرة، والأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للثقافة. حصل على جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية لعام 2020- 2021، وجائزة الدولة للتفوق في العلوم الاجتماعية عام 2009، وجائزة الدولة التشجيعية في العلوم الاجتماعية عام 2004.