عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

طرح رواية "سلام على إبراهيم" للمؤرخ والروائي محمد عفيفي

رواية سلام على إبراهيم
رواية سلام على إبراهيم

طرحت دار الشروق للنشر والتوزيع، رواية “سلام على إبراهيم"، للمؤرخ دكتور محمد عفيفي.

 يقول د. عماد أبو غازي عن الرواية:

«في روايته الجديدة «سلامٌ على إبراهيم» يأخذنا محمد عفيفي إلى سنوات ما بعد الحرب العالمية الثانية في مصر؛ السنوات التي مهدت أحداثها للتغيرات العميقة التي حددت مصير مصر لعقود طويلة تالية.

txt

لم يرها أحد| اكتشاف ورقة غامضة من كتاب الموتى .. ماذا سطّر الفراعنة؟

txt

"دليل المشورة والفحص لراغبي الزواج" كتاب للحياة السعيدة بجناح الأزهر بمعرض القاهرة

تقع الرواية في السنوات الثلاث التي أعقبت نهاية الحرب، البداية في مطلع عام 1946، والنهاية مع الختام الدامي لعام 1948، ومن خلال ما يدور بين شخوصها، وجُلُّهم شخصيات تاريخية حقيقية، نكتشف بعض ما كان يدور في كواليس القصر الملكي حينئذ.

تجري الأحداث في أجواء الاحتفال بالمئوية الأولى لرحيل إبراهيم باشا، ومحاولات استغلالها في تجميل صورة فاروق وصورة الملكية المتراجعة شعبيًّا. وتستند إلى وقائع حقيقية، لكن محمد عفيفي لم يتعامل معها برؤية المؤرخ الذي يوثق حدثًا تاريخيًّا ويحلله، بل بخيال الروائي الذي يخلق الأحداث وينسج جمل الحوار متحررًا مما يكبل المؤرخ من قيود.

في عمله الثاني يرسِّخ محمد عفيفي أقدامه في عالم الرواية، بعد أن احتلَّ مكانه البارز في عالم الكتابة التاريخية، مستفيدًا من التراكم الذي حققه في دراسته للتاريخ، مقدمًا لنا مزيجًا مثيرًا من المتعة والمعرفة».

عن المؤلف، د. محمد عفيفي؛ له مؤلفات عديدة باللغتيْن العربية والفرنسية منها: عرب وعثمانيون، شبرا، نوافذ جديدة: تاريخ آخر لمصر. وصدرت روايته الأولى «يعقوب» عن دار الشروق عام 2020.

 وهو أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر ورئيس قسم التاريخ السابق بكلية الآداب - جامعة القاهرة، والأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للثقافة. حصل على جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية لعام 2020- 2021، وجائزة الدولة للتفوق في العلوم الاجتماعية عام 2009، وجائزة الدولة التشجيعية في العلوم الاجتماعية عام 2004.

الحرب العالمية الثانية جامعة القاهرة القصر الملكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انقسام بـ الأهلي.. الزمالك يحسم مصير مشاركة كهربا في كأس العالم للأندية

سعر الذهب الآن في مصر.. وعيار 21 مفاجأة

فيديوهات فاضحة في غرف خاصة | تفاصيل مثيرة عن ضبط سيدة أنوش

فيديو محمود كهربا.. تعرف على سبب استقالة لجنة الانضباط باتحاد الكرة

الإيقاف والحظر الرياضي .. عقوبات كهربا في جلسة استماع الفيفا | مستندات

كيفية الحصول على معاش الأب المتوفى 2023

يقيد محليا وأفريقيا.. الزمالك يحسم أولى صفقات الميركاتو الشتوي.. تفاصيل

فعل وقح.. تعليق روسي شديد اللهجة على حرق المصحف الشريف

ترشيحاتنا

سعر الدولار سينخفض في تلك الحالة.. خبير اقتصادي يوضح| فيديو

يجبرون المسلمين الدفاع عن القرآن.. رئيس الشيشان يعلق على حادث حرق المصحف

مفتى القدس: همنا الأول الدفاع عن فلسطين وليس نشر التطرف

تقارير: إيران أعدمت أكثر من 50 شخصا خلال شهر

بعد سقوط قبة سيدي الأربعين.. ما هي قصتها ولماذا اختلفت الأقاويل حولها؟

احترس.. أمراض خطيرة تهدد المصابين بالسكري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شوال فلوس.. فيديو لسيدة تجمع مبلغا كبيرا من التسول في الشوارع

احترس.. أمراض خطيرة تهدد المصابين بالسكري

بفستان مجسم.. خطيبة حسن شاكوش تخطف الأنظار بإطلالة جذابة في حفل خطوبتهما

منع السجائر الإلكترونية يثير الجدل .. اكتشف أضرارها

فيديو

لا يصلح للاستهلاك الآدمي .. خبير تغذية يحذر من سمك فيليه مجمد منتشر بالأسواق

صاحب 9 ألقاب .. كواليس تعاقد سيراميكا كليوباترا مع معين الشعباني/ فيديو جراف

لا تؤذيني في ابنتي ولا تقهرها.. وصية اب لزوج ابنته في زفافها تبكي القلوب

هتخليك تاخد كيماوي.. أسرار مرعبة عن الكفتة والطرب والسجق داخل المطاعم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

صناعة العبيد

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

عبد المعطى أحمد

ماذا جنينا من 25 يناير؟

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 33

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

أحمد سالم

ضمائر اعتزلت الإنسانية

نهال علام

حب وكراهية

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

اﻟﻤﺰﻳﺪ