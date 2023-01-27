لم يرها أحد| اكتشاف ورقة غامضة من كتاب الموتى .. ماذا سطّر الفراعنة؟

طولها 16 متر

كتاب الموتى، لطالما تم ترديد هذا المصطلح باعتبار المصريين القدماء استخدموه لإحياء موتاهم من الملوك والأمراء، وشاعت هذه الأسطورة حتى وصلت إلى الأفلام العالمية، لكن تم اكتشاف بردية من كتاب الموتى تكشف أسرارا جديدة.

اكتشاف بردية من كتاب الموتى

ووفقا لمجلة “ساينس أليرت” العلمية، اكتشف علماء الآثار في مصر بردية طولها 16 مترًا تحتوي على أجزاء من كتاب الموتى، وتم العثور على الوثيقة التي يزيد عمرها على 2000 عام داخل تابوت في قبر جنوب هرم زوسر المدرج في سقارة.

تضمنت البردية المُكتشفة حديثا، العديد من النصوص من كتاب الموتى، بالإضافة إلى أهميته في تسليط الضوء على الاكتشاف الجديد الضوء على التقاليد الجنائزية المصرية القديمة.

يتم ترجمة البردية من الهيروغليفية إلى اللغة العربية، بحسب بيان صادر بالتزامن مع حدث بمناسبة يوم الأثريين المصريين في 14 يناير، وقال مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ، إن هذه هي أول بردية كاملة يتم الكشف عنها في سقارة منذ أكثر من 100 عام.

ما العلاقة بين بردية كتاب الموتى وهرم زوسر ؟

تم بناء هرم زوسر المدرج في عهد الفرعون زوسر الذي حكم حوالي 2630 قبل الميلاد إلى 2611 قبل الميلاد، وكان أول هرم بناه المصريون القدماء، وتم استخدام المنطقة المحيطة بالهرم المدرج للدفن لآلاف السنين.

يُقدر عمر التابوت الذي كان يحتوي على ورق البردي المكتشف حديثًا إلى العصر المتأخر (حوالي 712 قبل الميلاد إلى 332 قبل الميلاد) ، بحسب ما أوضح زاهي حواس لـ “ساينس أليرت”.

وأوضح أنه سيتم الإعلان عن معلومات حول صاحب البردية وموعد كتابتها قريبًا.

ما هو كتاب الموتى ؟

كتاب الموتى، هو اسم حديث يطلق على مجموعة من النصوص التي اعتقد المصريون أنها ستساعد الموتى على التنقل في العالم السفلي، وتم استخدامه على نطاق واسع خلال عصر الدولة الحديثة (حوالي 1550 قبل الميلاد إلى 1070 قبل الميلاد).

ورغم أن هذه البردية طويلة، لكن هذا الأمر ليس غريبا، هناك أمثلة أخرى من ورق البردي في كتاب الموتى بهذا الطول أو أطول.

وهناك العديد من المخطوطات التي كان من الممكن أن تكون متشابهة في الطول، لكن البرديات للنصوص الدينية المصرية القديمة يمكن أن تختلف بشكل كبير في الطول.

وكشف فوي سكالف الحاصل على درجة الدكتوراة في علم المصريات ورئيس أرشيفات الأبحاث بجامعة شيكاغو، أن هناك برديات من كتاب لموتى يصل طولها إلى 30 مترا.

بردية ثانية من كتاب الموتى

يبدو أن هذه هي البردية الثانية التي تحتوي على نصوص من كتاب الموتى تم العثور عليها في سقارة في العام الماضي.

في عام 2022 ، تم العثور على بردية طولها 4 أمتار، وتحتوي على نصوص من كتاب الموتى في سقارة في عمود دفن بالقرب من هرم الفرعون تيتي (الذي حكم حوالي 2323 قبل الميلاد إلى 2291 قبل الميلاد)، وكان مكتوب عليها اسم صاحبها وهو "بوخيف".

على الرغم من دفنه بالقرب من هرم الفرعون تيتي، إلا أن بوخيف عاش لأعوام طويلة، وتم العثور على هذه البردي إلى الأسرتين 18 و 19 في مصر (1550 قبل الميلاد إلى 1186 قبل الميلاد).

لكن لم يتم نشر صورا للبردية حتى الآن، التي تم اكتشافها من قبل فريق من علماء الآثار المصريين من وزارة السياحة والآثار، لكن ستعرض البردية قريبا في متحف مصري.