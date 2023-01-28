عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بفستان محتشم.. مي سليم تتألق في جلسة تصوير جديدة

مي سليم
مي سليم

تألقت الفنانة مي سليم، بإطلالة كلاسيكية في أحدث جلسة تصوير عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وخطفت مي سليم الأنظار بجمالها، وارتدت فستاناً باللون اللبني، لامع ومحتشم، وأطلت بلوك ميك أب يبرز جمال ملامحها وتسريحة شعر مرتبة.

txt

مي سليم توجه رسالة خاصة لـ متابعيها عبر إنستجرام

يذكر أن الفنانة مي سليم طرحت أغنية جديدة تحمل اسم "إحنا كبنات"، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

أغنية "إحنا كبنات" كلمات محمد مصطفى ملك، وألحان محمود أنور، وتوزيع محمد مجدي.

يذكر أن آخر أعمال مي سليم مسلسل "دنيا تانية" بطولة ليلى علوي، ونورهان، وأحمد عزمي، وفراس سعيد، وأشرف زكي، ووفاء صادق، وإخراج أحمد عبد العال.

جلسة تصوير جديدة انستجرام مي سليم اعمال مي سليم إطلالة كلاسيكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطور عاجل في ملف تعاقد الأهلي مع مهاجم جديد

بعد الإفراج عن كمية أعلاف كبيرة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن اليوم السبت

1500 جنيه بس.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن

6 جنيهات.. خسارة قوية تنتظر الدولار ومفاجأة في سعره الآن بالبنوك

بالأسماء.. قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية واللاعبين المستبعدين

مفاجآت كبيرة في قائمة الأهلي لكأس العالم للأندية

مرتضى منصور يعلن عن صفقتين بعد التعاقد مع ناصر منسي رسمياََ

النقل توضح حقيقة التعاقد على قطارات «تالجو» بأسعار مرتفعة.. تفاصيل

ترشيحاتنا

خدمات تهمك|مفاجأة في سعر الذهب عيار 21.. والدولار يتراجع أمام الجنيه

فندق ساحر على شاطئ المضيق للأهلي في المغرب.. صور

طلب إحاطة بالبرلمان بسبب النسكافيه المغشوش

إعلان الطوارئ ورفع التأهب للقصوى واعتقال 42 شخصا.. ماذا يحدث في إسرائيل؟

قرار عاجل في طعن رجل الأعمال الراحل محمد الأمين على سجنه 3سنوات

فيديو .. لحظة إطلاق النار في حي سلوان بالقدس وإصابة 2 مستوطنين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علامات تكشف البيكنج بودر الأصلي من المغشوش

جمال شعبان يكشف عن 10 خطوات للتخلص من الوزن الزائد

فستان ناعم.. توبا بويوكستون تخطف الانظار بإطلالتها في أسبوع الموضة بباريس

عمرها من 8 إلى 10 سنوات.. أول ظهور لابنة حلمي بكر في المستشفى

فيديو

يسبب «فشل كلوي».. نسكافيه مغشوش بالأسواق يثير ضجة على مواقع التواصل|فيديو جراف

الحشيش أبرزها.. تحديات تواجه أسامة نبيه| فيديو جراف

سعر صادم لإطلالة يسرا اللوزي بالبدلة الزرقاء

شيري عادل: لن احتفل بزفافي على طارق صبري إلا بحضور بشرى وإلهام شاهين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

صناعة العبيد

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

عبد المعطى أحمد

ماذا جنينا من 25 يناير؟

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 33

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

أحمد سالم

ضمائر اعتزلت الإنسانية

نهال علام

حب وكراهية

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

اﻟﻤﺰﻳﺪ