بفستان محتشم.. مي سليم تتألق في جلسة تصوير جديدة

تألقت الفنانة مي سليم، بإطلالة كلاسيكية في أحدث جلسة تصوير عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وخطفت مي سليم الأنظار بجمالها، وارتدت فستاناً باللون اللبني، لامع ومحتشم، وأطلت بلوك ميك أب يبرز جمال ملامحها وتسريحة شعر مرتبة.

يذكر أن الفنانة مي سليم طرحت أغنية جديدة تحمل اسم "إحنا كبنات"، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

أغنية "إحنا كبنات" كلمات محمد مصطفى ملك، وألحان محمود أنور، وتوزيع محمد مجدي.

يذكر أن آخر أعمال مي سليم مسلسل "دنيا تانية" بطولة ليلى علوي، ونورهان، وأحمد عزمي، وفراس سعيد، وأشرف زكي، ووفاء صادق، وإخراج أحمد عبد العال.