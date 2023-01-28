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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

على البحر.. صافيناز تنشر صورا لها عبر إستجرام

صافيناز
صافيناز

خطفت الراقصة الاستعراضية صافيناز انظار متابعيها بصور جديدة عبر صفحتها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت صافيناز خلال الصورة وهي تقضى اجازتها علي شاطئ البحر في مدينة شرم الشيخ، بإطلالة جريئة، نالت إعجاب متابعيها.

يذكر أن آخر أعمال صافيناز، المُشاركة في بطولة فيلم "أنت حبيبي وبس"، مع محمود الليثي، بوسي، سعد الصغير، محمد ثروت، أحمد حلاوة، وتدور أحداثه في إطار لايت كوميدي، حول "زيكو" الذي يسعى لتنفيذ وصية جده، في سبيل الحصول على الميراث.

كانت أحدث أعمال صافيناز على المستوى الدرامي مسلسل "أبو البنات"، مع الفنان مصطفى شعبان، وتم عرضه في موسم رمضان 2016.

وشاركت في فيلم "أمان يا صاحبي"، بطولة سعد الصغير، ومحمود الليثي، ونرمين ماهر، وعلاء مرسي، وشيماء سيف، وبدرية طلبة، ومن تأليف سيد السبكي، وإخراج هاني حمدي.

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اطلاله جريئه شرم الشيخ صافيناز علي البحر الراقصة صافيناز تبرز انوثتها علي شاطئ البحر

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