استعدادًا للنوات القادمة.. تطهير الشنايش والمطابق بجميع المناطق الساخنة بالإسكندرية

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بمتابعة إعادة أختبار الشنايش والمصبات واعادة تطهيرها بنطاق الأحياء ، لزيادة القدرة الاستيعابية لتصريف مياه الأمطار وتحسين حالة الشوارع حال حدوث أمطار مفاجئة ، ولمنع تواجد تجمعات مياة أمطار تعوق حركة المرور والمارة كثفت الأحياء جهودها للانتهاء من إجراء اختبارات لجميع الشنايش.

وفي هذا الصدد، قام حى المنتزه ثان تحت إشراف هدي أبو كليلة بمتابعة تطهير شبكة الصرف الصحي حيث تم تطهير ٤٦ مطبق و ١٦ شنيشة شملت مناطق المندرة بحري / قبلي ، العصافرة قبلي ، أبو قير ، المعمورة ، طوسون وعزبة اسكوت والطاروطي.

وواصل حى وسط برئاسة عزة سعد إعادة تطهير الشنايش والمطابق بالتنسيق مع شركة الصرف الصحى بشوارع: المأمون ، محرم بك ، زاهر بيومي، عبد المعطي ، سيزوستريس، أفلاطون، الخديوي، محور المحمودية بداية من المفتش حتي شركة المياه باستخدام السيارة المدمجة.

وتابع الأستاذ محارب هيلع رئيس حى العامرية ثان بالتنسيق مع شركة الصرف الصحى أعمال تطهير المطابق بقرية اليمن وطريق الكافورى.

هذا وتواصل الأحياء أعمال تطهير الشنايش والمطابق وخطوط الصرف الصحي بنطاق الأحياء بالتنسيق مع المختصين استعدادا للنوات القادمة.